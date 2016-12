Il più grande olocausto della storia umana - l'olocausto animale

In questa breve intervista, rilasciata ad una tv israeliana, Gary Yourofsky -attivista per la Liberazione Animale- evidenzia l'importanza di una presa di coscienza verso un'alimentazione priva della sofferenza animale per una rivoluzione delle coscienze, un cambiamento -dunque- che porterà l'essere umano verso il rispetto della Vita!!