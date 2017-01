Come Recuperare Files Da Hd Formattato E Riscritto?

Inviato 17 gennaio 2017 - 05:42

La domanda come da oggetto e aggiungo mi interessano solo le mail di incredimail salvate nella sua cartella. Purtroppo mi sono accorto che me ne ha salvate solo in parte ossia tutte quelle fino al 08/01/2013 e quelle dal 17/11/2016 (giorno in cui è saltato il S.o. e poi formattato). Praticamente mi mancano tutte le mail dal 09/01/2013 al 16/11/2016.

Aggiungo che possiedo una copia del HD (ce l'ha il tipo che me l'ha formattato). C'è qualche programma per cercare le mail nel HD che ora funziona ma è stato formattato e riscritto?