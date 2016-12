Nokia Ritorna Nel 2017

Nokia ritorna sul mercato degli Smartphone a partire da metà 2017 con il suo Nokia Phone Android, quasi tre anni dopo la vendita della divisione hardware a Microsoft.

Questo grazie ad un accordo della durata di almeno 10 anni per la cessione del proprio brand ad uso esclusivo di HMD Global, azienda finlandese a sua volta creata da ex dipendenti Nokia.

HMD non realizzerà materialmente i dispositivi ma saranno prodotti da FIH Mobile, una sussidiaria di Foxconn, che a sua volta ad inizio anno aveva acquistato la divisione feature-phone di Microsoft.

sulla pagina ufficiale nokia

Elegant simplicity.

Trusted reliability.

Lasting quality.

We are unlocking new and extraordinary possibilities for billions of people.

And we’re just getting started, with new smartphones coming in 2017.