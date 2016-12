Conversione Da Vhs A Dvd Con Lg Rc288

Inviato 02 dicembre 2016 - 01:46

Chi di noi non ha qualche vhs lasciata in qualche armadio, contenente vecchi ricordi e vorrebbe averli a disposizione su un dvd per poterli rivedere? Far fare la conversione a qualche società ha il suo costo e se si hanno diverse vhs conviene fare un piccolo investimento per un prodotto simile (alcuni modelli successivi sono in vendita su ebay a 300 euro!)

personalmente ai tempi i miei genitori comprarono un convertitore vhs-dvd della Lg. Il modello è il Lg RC288 e a distanza di anni fa il suo lavoro.

Scheda prodotto

manuale lg

MATERIALE UTILIZZATO

LG rc288

dvd-r verbatim

software Nero/cdburnerxp/ecc

Ho deciso di fare questa guida perchè, dopo diversi anni di inutilizzo, mi è stata richiesta la conversione di alcune vhs e sono andato un pò in difficoltà con le fasi finali.

Il funzionamento è semplice. Il collegamento l'ho effettuato collegando una presa scart alla tv e al lettore, in alternativa si possono usare i cavi rca. Si può inserire un dvd-r o un dvd-rw nel suo vano, nell'altro la vhs e premere il pulsante dubbing o sul telecomando oppure sotto il videoregistratore.

Sarà da scegliere la qualità della conversione in base alla durata del filmato.

l'aspetto più importante è che il dvd creato sarà APERTO, quindi si potranno aggiungere altri filmati se necessario, ma questo aspetto comporta il fatto che il dvd non sarà visibile nè sui lettori nè sul pc.

in questo caso è necessario effettuare la FINALIZZAZIONE: ed ecco il punto che mi ha spinto a fare la guida... l'unico modo per fare la finalizzazione è quello di effettuarla con lo stesso masterizzatore del convertitore. ho provato con programmi sul pc come Nero e similari ma senza ottenere il risultato.

Il problema è nato perchè nel menu che compare sulla televisione, premendo Home dal telecomando mentre è in riproduzione la vhs, la voce finalizzazione disco era bloccata...

dopo alcune ore passate a leggere sul web e rileggendo il manuale (che non spiega come fare), mi sono imbattuto in questa guida, da cui estraggo quello che mi è servito:

INIZIALIZZAZIONE DEL RECORDER

1) entrare nel service-menu;

2) premere contemporaneamente il tasto CLEAR sul telecomando e PROGR giù sul recorder

e tenerli premuti per circa 6 secondi;

ATTENZIONE: l'inizializzazione comporterà la perdita dei canali TV e delle impostazioni memorizzate. DIAGNOSTIC MENU

1) premere il tasto Prog Sù del recorder e tenerlo premuto

2) poi premere il tasto Clear del telecomando (il service menu 2, compare subito)

3) rilasciare il tasto Prog Sù mantenendo premuto il tasto Clear (a volte il menù scompare, proseguire comunque)

4) rilasciare il tasto Clear (il menù scompare, proseguire comunque)

5) premere Prog Sù o Prog Giù del telecomando (il menù riappare in modo stabile).

Con Enter si accede alle varie schermate.

Con Return, si esce dalla schermata selezionata e si torna al menù.

Mentre si è all'interno di una schermata, la pressione di Prog Sù o Prog Giù del telecomando equivale alla selezione della voce precedente o successiva del menu con "Enter" dalla pagina principale.

Per uscire premere varie volte "Return" del telecomando oppure una sola volta "Setup" .

solo dopo il reset del sistema mi è comparsa la scritta finalizzazione disco e ho potuto chiudere il dvd.