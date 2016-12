[Vivibilita' E Sicurezza] Cambio Toponomastica

Inviato 25 febbraio 2015 - 05:34

24/08/2012 data di pubblicazione

La proposta nasce dalla banale constatazione che le piazze e le strade principale sono intitolate a personaggi che non hanno nulla a che fare con Gela e i suoi 2700 anni di Storia.

Visto i problemi in Città che derivano dalla mancanza di identità del cittadino gelese, sarebbe doveroso a parere del nostro Comitato Civico “Gela Brainstorming” re-intitolare le piazze e le vie principali della Città ai personaggi che la nostra Città ha donato alla Storia.

Non intendiamo imporre alla Città alcun cambiamento, noi vogliamo che la Città sia protagonista del cambiamento ed abbia modo di riflettere sul modo migliore per propagandare le sua identità (ai cittadini attuali e futuri) e sviluppare quel senso di appartenenza che a nostro parere: è la base per creare qualsiasi forma di sviluppo.

A tale scopo abbiamo proponiamo d’indire un bando pubblico indirizzato a tutte le classi delle scuole elementari, medie e superiori nonché alle associazioni spontanei di cittadini per ripianificare la rinomi nazioni delle vie più rappresentative della Città: Corso Vittorio Emanuele, Piazza Umbero I, Via Giacomo Navarra Bresmes, Via Rossini, Piazza Roma, Via Palazzi, Viale Indipendanza Via Pisa, Via Cairoli nonché di alcune strutture come l’Ospedale, La Villa Comunale.





La nostra proposta se sarà bandito il bando sarà più o meno questa:



Piazza Umberto I da cambiare in Piazza Antifemo Entimo (dedicandola così ai due fondatori della Città)

Corso Vittorio Emanuele da cambiare in Corso Ippocrate (che unificò la Sicilia centro-orientale con Gela capitale)

Piazza S. Agostino da cambiare in Piazza Eschilo (farei un monumento che raffigurasse l'incidente che portò alla morte di eschilo)

Piazza Roma da cambiare in Piazza Gelone (con un monumento rievocativo della battaglia di imera)

Piazza E. Mattei da Cambiare in Piazza Archestrato

Via o Viale Indipendenza da Cambiare in Via o Viale Timoleontee (a cui è da adebitare una delle rifondazioni e anche perché le mura si trovano la)

Via Europa da Cambiare in Via Pausania (filosofo nata o Gela)

Via Palazzi da Cambiare in Via Cleandro (primo tiranno della città)



oltre cambierei il nome della Villa Comunale da in Villa Gaetano Di Bartolo Milana,

speriamo anche di dedicare ad Euclide qualcosa, è normale che il Padre della matematica sia nato a Gela e non ha una statua o una cosa a lui dedicata?

Questa è la proposta aiutatemi a migliorarla ogni intervento è gradito.