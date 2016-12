[Vivibilita' E Sicurezza] Rispettare L'arredo Urbano E La Cosa Pubblica A Gela

Inviato 25 febbraio 2015 - 05:31

Noi abbiamo ormai coscienza che il maggior danno alla Città di Gela e creato dalla mancanza d'identità cittadina e per questo anche (ma non solo che abbiamo lanciato la proposta toponomastica).

Adesso per tutelare la vivibilità e decoro urbano voglio proporre un'altra idea che spero abbia eguale successo, questa proposta si propone di far rispettare l'arredo urbano e le "cose" pubbliche. Come?

Presidiando giorno e notte le docce sulla Spiaggia? occupando i marciapiedi impedendo ad alcuni commercianti di occuparli abusivamente con pedane di merce?



A mio parere spesso si abusa della cosa pubblica, perché pubblico è equivalente di "proprietà di nessuno"... una cosa su cui nessuno ha diritti e nessuno può disciplinarne l'uso e il rispetto. Quindi la mia proposta consiste, come in altri Paesi europei, scrivere chiaramente sui beni appartenenti all'arredo urbano o sulle cose pubbliche in generale comprese strade e marciapiedi in maniera chiara e a caratteri cubitali: <<PROPRIETA' DEL SINDACO DI GELA>> o <<PROPRIETA' DEL SINDACO PRO TEMPO DI GELA>>.



La mia proposta è semplice (anche se non risolutiva) e va accompagnata anche da un'attività di sanzioni ("servizio civile alla Città"), attività di educazione all'interno delle Scuole ed anche attività d'apertura dell'amministrazione ai cittadino.