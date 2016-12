[Economia] Mc Donald - Valutazione Economica

Inviato 25 febbraio 2015 - 05:27

26/09/2012 DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE

Parere Mc Donald

Ho esaminato e riesaminato il materiale inviatomi dal consigliere Di Stefano sul progetto Mc Donald, quest’ultimo insieme al consigliere Cafa’ contrari al progetto perché secondo loro economicamente svantaggioso.

Il materiale è parziale ma tutti voi potete scaricarlo da qui, noterete un italiano burocratico e la mancanza di un progetto di realizzazione, mi sono basato solo sullo scritto.



La Storia del Mc Donald perché nasce?

Il Comune di Gela avendo delle aree non utilizzate mette l'area compres nella zona via Licata e viale E. Mattei, in un bando in cui invita i privati a far pervenire progetti per la loro valorizzazione.

Mc donald ha fatto pervenire la sua proposta, in un'area che il Comune di Gela stesso aveva qualificato come degradata e praticamente inutile... i problemi nascono dopo quando un'altra società ha interesse sull’area.... (potete leggere sulle carte)



Detto questo, la Città di Gela oltre ad essere la patria dell'abusivismo edilizio è anche la patria dell'edilizia.

Palazzoni di "500" piani in posti dove occludono la vista del sole, provocando danni impressionanti alla bellezza della Città e alla vivibilità rubano aree verdi per i bambini... tutto questo è la quotidianità ed avviene senza denuncia e/o lamentela da parte dei consiglieri comunali.



La piana di Gela viene erosa tutti i giorni con capannoni, nonostante la presenza di una vasta area industriale, continuiamo ad intaccare le terre agricole ne avevamo parlato qui. Ed anche questo avviene senza nessuna denuncia e/o dichiarazioni a mezzo stampa dei consiglieri.



In queste ore si costruiscono villette, palazzine, si fa diventare un'area verde un campetto da calcio sintetico... dov'è la produttività di questi interventi? Un'attività economica è certamente più redditizia e soprattutto meglio distribuisce il denaro, soprattutto se si impegna a fare determinati lavori ed a consumare una minima parte del posto concessogli.



Parliamo dell’impatto economico del Mc Donald

L’eventuale attività di Mc Donald, dalle carte si chiarisce che sarà la classica attività (il mc drive fa parte della classica impostazione dei ristoranti Mc Donald) prevede l’affitto di un terreno su cui attualmente non c’è nulla.

La Mc Donald Development Italy, si impegna a realizzare gli allacci fognari, idrici, elettrici, parcheggi, strade e “fare” un’area verde.

In più Mc Donald costruirà una struttura di 300 mq, questo probabilmente significa lavoro per degli operai locali che dovranno costruire una nuova struttura. Questa struttura diventerà di proprietà del Comune di Gela che fra 30 anni potrà riaffittarla a chi gli pare come da contratto tipo allegato alla documentazione del consigliere Terenziano.



Facciamo due conti "a fimminina"



Un ristorante MC Donald in regime di attività media dovrebbe avere: 2 (+2) persone nelle cucine, 2 (+2) persone al servizio ed un inserviente e se ci dovesse essere anche il “bar” ci vorrebbe altri 1 (+1) operatori, considerando turni da 8 ore e quindi tutti con contratti full time. Di solito però Mc Donald preferisce assumere con contratti da 18/30 ore settimanali e concentrare la forza lavoro nei weekend in questo caso il numero degli addetti Mc Donald aumenterebbe.

Per un operatore a 18 ore settimanali Mc Donald paga come da contratto circa 600 euro/mese lordi, se si fanno 30 ore circa 900 euro e poi ci sono tutti gli extra. Un ristorante Mc rimane aperto 15 ore al giorno - più o meno - per 7 giorni a settimana cioè 105 ore quindi 10 unità full time dovrebbero essere sufficienti ovvero tanti operatori part-time per l'esigenza.

Il beneficio economico per la città sarebbe oltre al risparmio in sussidi, il guadagno sulle addizionali locali, l’affitto di 13 mila euro + iva annui anche 130.000 in stipendi che sarebbero meglio distribuiti ed entrerebbero con nell’economia locale. Oltre a questo dobbiamo mettere il recupero dell’area, la costruzione della struttura che prevederà l'impiego di X operai, la proprietà di nuovo immobile per il Comune e un'attrattività nei confronti dell'hinterland.

Poi se volessimo gli operatori locali potrebbero trovare il modo di fare accordi per incentivare l'utilizzo del prodotto locale penso all'ortofrutta locale... e/o di altro.



Impatto sulle altre attività (aggiornamento)



L'Impatto sarà positivo sulle attività, basta vedere gli esempi di Caltanissetta, Ragusa e perfino a villaggio Mosè.

Mc donald e le rosticceria hanno due clientele diverse, il vantaggio che ha la grande "M" attirerà dall'hinterland.

Gente del comprensorio potrebbe approfittare del Mc per venire a fare shopping e la capatina dal mc per accontentare i bimbi.

Il MC è caro come un pizzeria e quindi le rosticcerie avrebbero gioco facile ed hanno anche un ampio margine su cui giocare, rivendono i loro prodotti da 5 a 10 volte il costo di produzione...

Quindi le rosticcerie si continuerebbe a contendere il mercato cittadino perché più economico e con un prodotto più conosciuto... mentre il mc donald attingerebbe da tutt'altro settore, avendo probabilmente un effetto positivo sull'economia locale (che dovrebbe essere calcolato ex post con interviste dei clienti mc).

L'unico lato negativo che potrebbe avere sarebbe l'abbassamento dei prezzi delle rosticcerie e delle paninerie per competere... e/o la standardizzazione in pacchetti dei prodotti di rosticcerie e paninerie (del tipo arancino + coca 3.99 invece di...).

Non c'è nessuna controindicazione tranne nel volersi chiudere ed essere "gelesicentrici" (come diceva qualcuno) vogliamo rimanere isolati... in modo che siano garantite posizione di rendita e gli ampi margini di redditività di cui godono gli operatori locali.



Il mio parere quindi è un SI convinto