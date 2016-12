[Economia] Privatizziamo La Gestione Dei Beni Archeologici Cittadini

Inviato 25 febbraio 2015 - 05:24

Come abbiamo visto da diversi esempi (Castello Calatabiano), non solo le soprintendenze e il Comune non fanno nulla per la valorizzazione e l'uso dei nostri beni archeologici, ma li lasciano nel più totale degrado.

Per questo ho proposto sul gruppo ed oggi ufficializzo la proposto di privatizzare la gestione del museo, del parco archeologico e di tutti i beni archeologici siti sul territorio di Gela. Come?

Che la rappresentanza Politica cittadina a tutti i livelli faccia proprio questa proposta verso la Presidenza della Regione e le soprintendenze, per cercare di togliere ai burocrati pubblici questa attività che non sono in grado di svolgere.

Ovviamente la nostra proposta pensa di dare in gestione i beni archeologici a privati capaci di gestire i beni culturali... pensiamo alla fondazione Getty, alla fondazione fondazione Guggenheim che hanno già dimostrato il loro talento per la gestione dei beni culturali.

Gela potrebbe essere il progetto sperimentale della Regione per vedere se questo connubio con il privato funziona.

Tanto lasciare i beni archeologici o strutture come il Museo nel più totale abbandono non serve a alcuno.

Aspettiamo commenti