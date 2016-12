9 motivi per passare a windows 10

Ebbene si amici lettori di Tiempolibresite, rieccoci.

Dopo la recensione di Windows 10, non potevamo non proporvi il "classico" (che poi se vogliamo tanto classico non è, visto che le novità sono veramente tante) dei versus tra appunto il nuovo S.O di casa Microsoft e i suoi fratelli ovvero Windows 8.1 e Windows 7.

Grafica; Sicuramente la prima cosa che salta all'occhio è senza dubbio la veste grafica. Come abbiamo visto nel corso della nostra recensione, il graphic style del nuovo windows 10 è molto lineare, ben fatto dal punto di vista della definizione quasi stile HD Ricorderete su Windows 8.1 la presenza delle " ingombranti" metro che appesantivano secondo molti utenti il desktop, ricordando più un tablet che un PC, Mentre su Windows 7 faceva la sua comparsa "Aero", ossia la funzione che dava il classico effetto "vetro" alle finestre, che tante volte ha costretto gli utenti a farne a meno,visti i rallentamenti mostrati nel complesso durante le più banali operazioni;

Gestione della RAM e multitasking; Il neonato S.O di casa Microsoft ha mostrato sin dai primi utilizzi di non avere nessun problema di sorta nell'eseguire più programmi contemporaneamente senza appesantire troppo la RAM, questo è possibile grazie alla funzione ottimizzata visualizzazione attività cpresente nella sinistra della barra della applicazioni, che permette all'utente di tenere d'occhio tutte le finestre aperte e passare da una operazione all'altra praticamente in un lampo, Sotto questo aspetto abbiano visto muoversi inizialmente windows 8 e poi il successore 8.1, non permettendo però un multitasking cosi rapido. Infine funzionalità assente su windows 7

Compatibilità driver e programmi Riguardo alla questione driver Windows 10 ricalca le orme di windows 7 riconoscendo già nel corso dell'installazione praticamente tutti i driver del nostro PC evitando l'utilizzo di specifici dischi per l'installazione dei driver. Stesso discorso può essere fatto per i maggiori programmi utilizzati (da office a skype ad acrobat reader) ;

Hai dimenticato la password di accesso al tuo pc? Niente paura ci pensa HELLO; Ecco una delle caratteristiche che sicuramente piacerà agli utenti "sbadati". Quante volte ci è capitato di dimenticare la password di accesso al nostro PC ed essere costretti a ricordare almeno il suggerimento password? Da oggi con windows 10 questo sarà solo un ricordo ! Microsoft sta infatti sviluppando il sistema Hello ! che permetterà agli utenti di accedere al proprio PC utilizzando la tecnologia biometrica (scansione della retina, impronte digitali)

prompt dei comandi e shell finalmente insieme: Un'altra novità che ha sorpreso moltissimi utenti (me compreso) è stata la presenza oltre che del classico prompt dei comandi, della Windows power shell, una finestra che ricalca il terminale presente in Linux, sicuramente una gioia per i più nostalgici e smanettoni

STORE AGGIORNATISSIMO; Il nuovo store di windows 10 già presente sul predecessore 8.1 si presenta aggiornatissimo con giochi film e tanto altro

Giochiamo con la XBOX ONE direttamente su PC; Se gli sviluppatori di windows 10 siano "malati" per i videogiochi non lo sappiamo con certezza quello che possiamo dirvi, è che abbiamo trovato un'interessantissima funzione che permette lo streaming dei contenuti quali film e addirittura giochi direttamente sullo schermo del nostro PC. Gran colpo per Microsoft

Sistema di risparmio energetico VERAMENTE SUPERLATIVO; Windows 10 può praticamente rimanere in attività SEMPRE gestendo la batteria del vostro laptop in base all'uso a voi più adatto

BOOT RAPIDO. Come su windows 7, il nostro laptop si è accesso e caricato ancora prima che noi potessimo finire un bicchiere d'acqua

Come per tutte le cose abbiamo dei difetti anche su windows 10, uno di questi è sicuramente la non troppa facilità nell'accedere alla modalità provvisoria. Infatti col nuovo S.O almeno dalle nostre prove non è possibile avviare windows in recovery premendo semplicemente F8 all'avvio del PC, ma siamo stati costretti ad eseguire il comandosia per attivare che per disattivare tale modalitàSe anche voi come noi credete che Windows 10 abbia le carte in regola per farci dimenticare il flop di windows 8 ed entusiasmarci come all'epoca di WIndows 7 diteci la vostraPer TiempolibresiteAndrea Urrata