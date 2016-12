Whatsapp a Facebook, paura per la privacy?

Qualcuno si domanda cosa può capitare adesso che Facebook ha acquisito Whatsapp, per quanto riguarda i propri dati personali.

E' importante tener presente che tutto quello che viene pubblicato diventa di pubblico dominio.



Per Whatsapp, tuttavia, il discorso è un po' diverso, così come indicato nel "contratto" dell'applicazione.



"Se usate WhatsApp, date il consenso affinché l'app legga periodicamente (non soltanto all'installazione) la vostra intera rubrica telefonica, ne estragga tutti i numeri e li invii ai computer di WhatsApp usando una connessione cifrata. Le altre informazioni presenti nella rubrica (per esempio nomi, indirizzi di mail e indirizzi postali) non vengono inviate a WhatsApp. La società memorizza in forma cifrata sui propri sistemi informatici sia i numeri di telefonino delle persone iscritte a WhatsApp, sia quelli di chi non usa il servizio ma ha il proprio numero memorizzato in una rubrica di un utente WhatsApp"



Quindi tutti i dati "sensibili" non dovrebbero essere immagazzinati dall'applicazione.

Stesso discorso per la messaggistica



"Quando mandate un messaggio tramite WhatsApp, la società ne registra la data, l'ora e i numeri di telefonino del mittente e del destinatario. Il contenuto di un messaggio non viene archiviato da WhatsApp, a meno che il destinatario non sia in grado di riceverlo: in questo caso resta sui server di WhatsApp fino a 30 giorni. Ciononostante, WhatsApp si riserva l'opzione di archiviare qualunque informazione che la legge californiana gli imponga di conservare"



Teoricamente la nostra privacy è garantita, ma è possibile che ora, dopo l'acquisizione da parte di Facebook, tutti i dati confluiscano in una unica e grande banca dati, nella quale ogni informazione su di noi è archiviata. Non sappiamo bene in che modo saranno usati, quindi state sempre con gli occhi ben aperti!