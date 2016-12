Vaffa all'AD di Ferrovie su Facebook? Si apre il processo per un Architetto

Un architetto quarantenne di Bergamo nel 2008 aveva fondato il gruppo su FaceBook "Un caro vaff... a Mauro Moretti, amministratore delegato FS", sottotitolo "In centomila per mandarlo a casa a calci in c...!", ricevendo numerose adesioni e commenti.

Successivamente il gruppo fù oscurato e Mauro Moretti aveva denunciato il passeggero per diffamazione aggravata e istigazione a delinquere.

Nei prossimi giorni a Roma verrà celebrato il processo a carico suo e di un altro utente che aveva commentato con una frase ritenuta diffamatoria.

Difficilmente l'architetto riuscirà ad essere assolto dalle accuse, a meno che Mauro Moretti non faccia la remissione della querela.

Le accuse sembrano starci tutte e i frequentatori di facebook e gli internauti in generale dovrebbe essere più cauti nelle loro azioni online.