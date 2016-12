Rete imbavagliata - l'AGCOM autorizzata a censurare i contenuti

Scritto da V



Finalmente per gli amanti della "giustizia veloce", un nuovo regolamento consente all'AGCOM di censurare preventivamente i contenuti in barba ai diritti costituzionalmente riconosciuti. La tutela del copyright più importante della libertà d'informazione e d'opinione.







Con la Delibera 680/13/CONS è stato approvato il “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative" ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70, che entrerà in vigore da Lunedì prossimo, 31 marzo.

Il cambiamento più significativo e preoccupante è l’attribuzione all’Agicom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) del potere di rimuovere contenuti dal web, senza passare dalla decisione di un Giudice. E' sufficiente che l'Autorità stessa ritenga che tali contenuti violino le leggi sulla tutela del diritto d'autore. Si tratta di un potere enorme e ritenuto addirittura incostituzionale da molti giuristi.

L’AGICOM in un comunicato stampa del 12 dicembre 2013 rassicura gli scettici affermando che :

<<E’ proprio dovere contribuire all’azione di contrasto svolta dai pubblici poteri nei confronti della pirateria digitale. Il provvedimento assegna pertanto carattere prioritario alla lotta contro le violazioni massive e non riguarda gli utenti finali, per cui non incide in alcun modo sulla libertà della rete. Il procedimento è caratterizzato dal pieno rispetto del principio del contraddittorio. Per avviarlo, è richiesta la presentazione di un’istanza da parte del titolare del diritto. Pertanto, l’Autorità non agirà d’ufficio, il che esclude che i provider siano chiamati a svolgere un’attività di monitoraggio della rete. Non solo i provider, ma anche l’uploader e i gestori della pagina e del sito internet possono far concludere la procedura attraverso l’adeguamento spontaneo e presentare controdeduzioni. Gli atti vengono archiviati se il titolare del diritto si rivolge all'Autorità giudiziaria….. L’intervento dell’Agcom si fonda inoltre sulla convinzione che la lotta alla pirateria non possa limitarsi all’opera di contrasto, ma debba essere accompagnata da una serie di azioni positive volte a creare una cultura della legalità nella fruizione dei contenuti. In questo senso potrà operare l'apposito Comitato tecnico, formato da rappresentanti di tutti gli stakeholder e delle istituzioni interessate, che avrà il compito di favorire forme di autoregolamentazione finalizzate all'educazione degli utenti e alla promozione dell'offerta legale.>>



In aiuto a chi voglia segnalare all'Autorità presunte violazioni e avviare così l'iter previsto dal regolamento, saranno disponibili online un manuale d'uso e una guida alla compilazione del webform. Per l'invio delle istanze e la loro gestione è stata predisposta un'area dedicata nel sito www.ddaonline.it , il sistema, in linea con quanto stabilito dal Codice dell'Amministrazione digitale , prevede una procedura innovativa che sarà interamente telematica.

In concomitanza con l’avvio delle attività previste dal regolamento, l’Autorità ha realizzato uno spot” il cui claim è “Informati, divertititi e condividi esperienze con opere digitali legali: permetterai alla cultura di continuare a fiorire.”