Le nostre foto vengono scansionate per marchi e loghi

Forse non ci abbiamo mai pensato, non ci siamo mai posti il problema, ma qualcuno è molto sveglio sul web... di cosa parliamo? dei miliardi di fotografie che carichiamo sul web, su Facebook, su instagram, ecc...



Noi lo facciamo senza malizia, senza pensieri, ma ci sono società, come Ditto Labs e Pigora che usano le nostre fotografie per scopi commerciali, alla faccia della privacy dell'utente che le ha pubblicate.

Ma cosa fanno queste società? semplicemente, con l'utilizzo di software appositi, scagionano le varie fotografie alla ricerca di marchi e loghi, analizzano il contesto in cui sono state scattate le immagini e "girano" questi dati alle società di marketing che in questo modo sono in grado di pianificare pubblicità mirate e pubblicità di mercato.Per di più queste foto giacciono anche per diversi mesi nei loro archivi, altro che privacy!Quindi aprite gli occhi!