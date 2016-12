La redenzione del Poker grazie alla TV generalista

Il Poker è ormai un fenomeno di costume, anche in Italia dopo tanti anni di snobismo da parte dei perbenisti, finalmente si sta assistendo ad una vera e propria opera di redenzione del Poker come gioco di strategia e di bravura.

La consacrazione definitiva lha fatta la TV con la trasmissioni televisiva Poker 1 Mania che ha avuto uno straordinario successo di pubblico e di estimatori.

La conoscenza del gioco ha aiutato ad apprezzare il Poker visto non solo come peccato, ma anche come gioco davvero coinvolgente ed avvolgente.

Tra amici e colleghi è entrando nel linguaggio comune luso delle parole ALL IN, HOLDEM, CALL ed è cresciuta in me la voglia di sapere di più sul Poker e le sue regole.

Quindi ho navigato su internet per scoprire altre notizie sulle strategie o semplicemente sulle regole.