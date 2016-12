Italia in crescita, ma la velocità di rete rimane un grosso problema

Non c'è da meravigliarsi, anche se qualche segnale di miglioramento sicuramente c'è, per esempio sto notando che dalle mie parti stanno posando i cavi per la fibra ottica anche fuori dalla città... meglio tardi che mai... dipenderà poi quando la metteranno in funzione.



Tuttavia in classifica l'Italia si trova al 54° posto, con una connessione di 6.4 mbps, superiore del 12% a quella dello scorso anno, direi non male come salto in avanti. Prendendo spunto da un articolo pubblicato su Melamorsicata , e permettendo quindi di iniziare anche una discussione, volevo mostrarvi a che punto siamo in classifica per quanto riguarda la velocità di connessione.

Quello che preoccupa è però che abbiamo davanti tanti paesi meno industrializzati e ricchi del nostro, come Ungheria, Israele, Irlanda, Portogallo, ecc... per non parlare di quei mostri della Corea del Sud che primeggiano con una velocità media di 23,1 Mbps, in calo dell’11% su base annuale. Seguono Hong Kong con 17 Mbps e il Giappone con 16,4 Mbps.La media mondiale è di 5,1 Mbps, in crescita del 17% su base annuale.La strada intrapresa è positiva, ma siamo ancora troppo lontano da quello che dovrebbe essere un servizio quasi indispensabile, basti pensare al fatto che molte operazioni si possono fare solo on line e tutti hanno ormai uno smartphone e un tablet dai quali compiere molte azioni.