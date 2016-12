cancellarsi definitivamente dai social con Account Killer

Ormai è la moda degli ultimi anni: iscriversi ai social più importanti per esserci, per comparire sul web e mettere in mostra se stessi al mondo...



ma se poi te ne penti? sei sicuro che sia sufficiente fare una semplice procedura per cancellarsi?



purtroppo non è così, visto che i social utilizzano i nostri dati per i propri scopi commerciali.





Ci può venire molto utile Account killer, già nel nome una promessa: cercare di cancellare il numero massimo di tracce relative al nostro account che intendiamo eliminare dal web.C'è una pratica casella di ricerca, nella quale si immette il nome del social network che interessa, e c'è una chiara indicazione visiva della difficoltà dell'impresa: i siti bianchi consentono facilmente la cancellazione, mentre quelli neri non la prevedono proprio o la rendono praticamente impossibile. In mezzo ci sono i grigi, che consentono l'eliminazione dell'account ma richiedono parecchio impegno.tra gli account più "difficili" Itunes, Groupon, Skype, SpotifyIl sito è quasi tutto in inglese, ma le istruzioni sono spesso un semplice link alla pagina (spesso poco pubblicizzata) di cancellazione predisposta dal social network, come avviene per esempio per Snapchat. In altri casi emerge che anche siti molto popolari sono in lista nera: Apple ID è quasi impossibile da eliminare. Vale la pena di dare un'occhiata ad AccountKiller anche a titolo preventivo, per sapere se è possibile uscire da un social o se si rischia che i dati del profilo restino accessibili per sempre.Buona fortuna!