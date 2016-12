Cancellare la cronologia ricerche su FaceBook

Scritto da V



La privacy su Facebook è sempre un tema scottante. Facebook memorizza tutto ciò che voi cercate, salva nel registro attività tutta la cronologia dei profili visitati, salvando anche le key ricercate.

Hai visitato il profilo di un amico, ma vuoi che non ne rimanga traccia? Basta eliminare la cronologia delle ricerche da Facebook. Come Fare?

Nulla di allarmante, il registro attività è una funzionalità accessibile solo dal profilo dunque, nessuno può consultare questi dati a meno che non abbia la vostra password .

Ma spesso si accede al proprio profilo Facebook in computer condivisi, quindi sarebbe meglio fare una pulizia periodica di questi dati per cercare di tutelare maggiormente la nostra privacy. Ecco allora come fare per evitare che qualcuno possa vedere la tua cronologia di ricerche su Facebook.

Come procedere:

1. Effettuare il log nel proprio profilo Facebook e clicca su Registro Attività

1. Dalla barra laterale a sinistra, andando sotto la voce "Foto", "Mi Piace" e "Commenti", premere sul pulsante "Altro" e clicca sul pulsante cerca "Cerca”.

1. In alto a destra Clicca sul pulsante Cancella ricerche

1. Conferma di voler cancellare la cronologia