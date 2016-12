Autoscatto e Pubblicazione Immediata? Potrebbe essere malattia psicologica

Scritto da V

Siete maniaci dell'autoscatto in pose plastiche, con espressioni ricercate e smartphone alla mano? Allora soffrite di un grave disturbo, mentale e comportamentale, “ la selfite”. Esploso in tutta la sua potenza, soprattutto tra i giovani, non c’è persona che non abbia almeno una volta usato l’autoscatto, per farsi da solo una foto e magari postarla su qualche social network.

La moda è tanto diffusa, da convincere i redattori del dizionario più famoso al mondo, l’Oxford Dictionary che selfie sia proprio la parola più dirompente del 2013.

Secondo una notizia confermata dall'Independent, chi ha la mania del selfie ha un disturbo.

Chi soffre di selfite, può valutare la gravità del proprio disturbo in base alla scaletta fornita qui di seguito:

I 'selfitis borderline' sono coloro che si limitano a 3 selfie al giorno, che siano pubblicati o meno online. Rientra, invece, nei casi selfite acuta chi scatta almeno tre fotografie di sé stesso e le pubblica tutte online. Infine, i casi disperati sono quelli di selfite cronica, coloro i quali provano la voglia incontrollabile di scattare autoritratti lungo l’arco dell’intera giornata, pubblicando le foto su Internet più di sei volte al giorno.

Secondo gli psichiatri USA al momento non esiste una cura per questo disturbo, ma sembra sia possibile ottenere miglioramenti grazie alla Terapia Cognitivo-Comportamentale.

Il fenomeno incalza anche nel mondo dei vip che sempre più spesso riempiono i propri profili social con i selfie per far parlare di se svolgendo il lavoro prima svolto dai paparazzi.

Ma qual’è il confine tra Malattia e Marketing?