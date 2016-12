Vocabolario delle estensioni audio e video

Non trovi l'estenzione ricercata?

Advanced Audio Coding, Codifica Audio Avanzata offre una compressione migliore ed una migliore qualità sonora dell'mp3. Come l'mp3 è una forma di compressione lossy ( ovvero con perdita definitiva di informazione ). Questo significa che certe frequenze vengono eliminate durante il processo di codifica. La codifica AAC produce generalmente degli ottimi risultati.

ac3 Noto anche come Dolby Digital,è un formato audio digitale dei Dolby Labs. Può supportare fino a 5.1 canali audio. E' praticamente la traccia inserita all'interno dei DVD. La traccia audio di molti divx è in Ac3 ovvero non subisce alcuna ulteriore compressione o modifica ed è identica a quella del DVD di partenza. é un tipo di audio di eccellente qualità.

ape formato di compressione audio lossless che permetto di dimezzare la grandezza di file wave, creabile attraverso il monkeys audio.Attraverso linstallazione del monkey è possibile riprodurre i file ape in winamp e tcmp.

avi Audio Video Interleave, Il formato video più comunemente usato su Windows . Stabilisce come il video e l'audio debbano intrecciarsi tra di loro, senza specificare un codec.

AVI è il formato del file, come MP3 o JPG. Ma a differenza di questi formati, l'AVI è un 'formato contenitore', che significa che può contenere video/audio compressi usando moltissime combinazioni di codec. Così mentre gli Mp3 e i JPG possono solo contenere alcuni tipi di compressioni (MPEG Audio Layer 3 e JPEG), l'AVI può contenere molti differenti tipi di compressione ( DivX video + WMA audio o Indeo video + PCM audio). Gli AVI sembrano tutti uguali 'esternamente' , ma all'interno' possono essere completamente diversi. Non c'è un file AVI 'normale', essi sono in giro dai tempi di Windows 3.1 quindi non sono affatto una novità e costituiscono probabilmente il formato video più comune, soprattutto su internet.

flac i file .flac sono dei file audio digitali Lossless, cioè senza perdite di qualità, questo tipo di file non è molto diffuso, occupa abbastanza spazio sull'hard disk vista la sua "non compressione" ma assicura una ottima qualità audio.

asf acronimo di Advanced Systems Format formato video di proprieta di Microsoft.

bin Tipo di file immagine simile ai file .iso, solitamente si trova insieme al relativo file .cue

bmp Formato di file di Windows per memorizzare un'immagine. Salvo nel caso di 16 o 256 colori, in cui può essere usato un algoritmo RLE per comprimere il file, non viene fatto alcun tentativo di compressione per limitarne le dimensioni, cosa che lo rende al contempo il formato più ingombrante ma anche, insieme al TIFF, quello di maggiore qualità. Permette di memorizzare fino a 24 bit per pixel (true color).

cue I file .cue sono file molto piccoli e semplici, che si possono anche compilare con un blocco note e danno informazioni al programma di masterizzazione riguardo alle varie tracce del file .bin allegato al suddetto file Cuesheet.

exe I file .exe sono semplicemente i file eseguibili di windows.

gif Graphics Interchange Format - Formato di codifica dei file di immagine estremamente diffuso. Consente di definire un colore di sfondo come ''trasparente''. E' uno dei formati più vecchi, e non memorizza più di 256 colori, quindi spesso i programmi di grafica ricorrono al Dithering per salvare un'immagine in questo formato. L'algoritmo di compressione utilizzato nel formato GIF è stato oggetto di battaglie legali, e ora non è più utilizzabile liberamente nei programmi. Per questi motivi è stato proposto il formato PNG, teoricamente in grado di sostituire il GIF. Il GIF è comunque generalmente sconsigliato per le fotografie.

codec COdificatore/DECodificatore: un codec è un pezzo di software che ti consente di codificare qualcosa - di solito audio o video - in uno specifico formato, e può ovviamente anche decodificare informazione multimediale codificata in questo formato. Codec noti sono : MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Indeo, etc.

AVi, ASF,etc..non sono codec ma formati - e possono essere prodotti usando diversi codec.

iso Questo tipo di file è il tipo di "file immagine" più diffuso su internet. i file immagine rappresentano la copia digitale di un CD (o DVD) in un unico file. Questo modo di copiare un CD o DVD ha molti vantaggi rispetto alla copia fatta con i singoli files per 3 principali motivi:

1) sono supportati tutti i formati CD o DVD ( AUDIO, CD-ROM, CD-XA, PSX, PS2, DC, VCD, SVCD e così via )

2) quasi tutta l'informazione può essere copiata ( ad esempio i settori di Boot)

3) una masterizzazione fatta con file immagine crea quasi una copia 1:1 (cioè una copia quasi identica all'originale) ed anche gli schemi di protezione possono essere bypassati.

java Java è un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti (OOL) sviluppato nel 1991 dalla SUN MICROSYSTEMS che si ispira al C++. Java è stato progettato con lo scopo di ottenere un prodotto di piccole dimensioni, semplice da utilizzare, veloce e utilizzabile su diverse piattaforme e sistemi operativi: è il linguaggio ideale per diffondere programmi tramite il world wide web.