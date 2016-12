Regolamento di TiempoLibreSite.com

Nessuno può essere escluso dal forum per un fatto che, secondo la regola del tempo in cui fu commesso, non era vietato.

Comporterà l'esclusione del gruppo:

Floodare* continuamente sul forum per evitare l’utilizzo; Pubblicare contenuti o documenti di carattere: pedofilo, pornografico e/o che inciti all’odio razziale e/o discriminazione di qualunque natura essa sia di genere, di razza, di gusti sessuali; Spammare cioè fare pubblicità non autorizzata;

Puoi inserire link in firma (nel rispetto dei divieti al punto 2), non immagini - privilegio consentito solo allo Staff.

4. Noi riteniamo che tutti gli uomini sono creati eguali che essi sono dotati di eguale intelligenza a prescindere dal ceto sociale, dal livello di istruzione, dall’età, dalla razza, dal sesso, dal luogo di nascita, dalla religione professata e dalla loro ideologia.

5. Tutti hanno diritto di esprimere la loro opinione senza censure e senza censurare le altrui opinioni. Unica limitazione il rispetto degli interlocutori e delle leggi.

6. Il rispetto del gruppo e dei suoi partecipanti passa attraverso l'uso di un linguaggio non volgare, non scurrile e in linea con le leggi vigenti.

7. Noi decidiamo di fare parte di un gruppo, perché crediamo in un progetto più grande dei singoli e crediamo in alcuni valori come la forza del gruppo, nel dibattito (idee, progetti e/o opinioni) e nella ricchezza delle diverse capacità. La nostra comunità è anti-guru, contro pseudo-santoni che parlano dai pulpiti digitali.

8. Il dialogo (dal greco dià, "attraverso" e logos, "discorso") è l’unico metodo di confronto che arricchisce i partecipanti e fa in modo che la ricchezza di visioni, di capacità, d’esperienze possano produrre degli effetti positivi per i singoli e la società.

9. Le idee cambiano il mondo e la loro diffusione è condizioni indispensabile per creare un’"opinione pubblica" matura e libera. Una volta pubblicato il tuo messaggio, articolo e/o altro contributo avrai solo 60 minuti di tempo per modificarlo, dopodiché diverrà di proprietà di TiempoLibreSite.com e dell'editore l'Associazione Culturale Tiempo Libre. I contenuti di TiempoLibreSite.com e dell'Associazione Culturale Tiempo Libre sono distribuiti in Licenza Creative Commons.

10. La responsabilità legale e morale di ciò che affermato dai singoli membri del gruppo è personale.

