La Carta di TiempoLibreSite.com

Valori, Ideali e Principi Ispiratori

<<Libertà informatica di scelta, migrazione, utilizzo, condivisione, d'accesso e di connessione.>>

<<No alle patenti per internet, No alla Urbani, No ai Guru Informatici, No alla criminalizzazione e/o denigrazione del Web, No ai reati d'opinione.>>

<<Per la forza del gruppo, Per la diversità di idee, Per l'Open Source e Per il File-Sharing e knowledge-Sharing.>>



Forza della Comunità e l'Anti-Guru

Noi decidiamo di fare web nella Comunità di TiempoLibreSite.com, perché crediamo in un progetto più grande dei singoli e crediamo in alcuni valori come la forza del gruppo, del confronto e della ricchezza delle diverse capacità. La nostra comunità è anti-guru, contro pseudo-geni che parlano dai pulpiti digita li.