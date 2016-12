Una penna intelligente - Smartpen

Pulse SmartPen

Come si può vedere dall'immagine non è una comune penna, la SmartPen ha: un display, un microfono, una infrared camera integrata, una cassa audio. Il design del prodotto rende bene l'idea di un prodotto futuristico.

Il supporto per Pulse SmartPen

Questo serve sia per caricare e scaricare il materiale dalla penna ma anche per ricaricare la batteria della stessa.

Cuffie

Potete collegare delle cuffie per non disturbare con gli speaker.

Custodia

La custodia per la vostra SmartPen un accessorio utile e che completa in maniera perfetta il nostro prodotto.

The Book of Secrets ;-)

Questo è insieme alla penna la chiave fondamentale di questo nuovo strumento, all'interno del quale troverete l'interfaccia cartacia per poter interagire con il menu della penna.

L'interfaccia cartacea servirà per interagire con la vostra SmartPen, basterà mettere sopra l'icona corrispondente per poter registrare, fermare, risentire oppure semplicemente fare un calcolo matematico attraverso la calcolatrice, oppure avere una traduzione al volo di una parola, grazie al traduttore in versione demo incorporato.

Andiamo alla funzione più interessante la possibilità di salvare i vostri appunti ed i vostri scritti attraverso la scansione digitale.

Foto con Foto Camera digitale

Questa qua sopra è una foto di quello che ho scritto (realizzato con fotocamera digitale), come potete vedere non si vede bene e non sarebbe funzionale per condividere quest'appunto con dei compagni di classe, colleghi o amici. Invece la nostra Pulse Smart pen riesce a fare una scansione precisa come questa:

Pagina Digitalizzata con Pulse SmartPen

oppure come questa

Come potete vedere è una pagina digitale vera e propria.

In più il programma vi consente di condividere quest'appunto online attraverso lo storage nel proprio account sul sito livescribe.com

Commenti Finali

La SmartPen è un prodotto eccezionale che rivoluzionerà la vita degli studenti semplificandola. Pensate che bello poter registrare una lezione, avere appunti digitalizzati istantaneamente da poter condividere in maniera semplice i proprio appunti con degli amici via internet.

Ringrazio ancora David Bryant e Livescribe.com per aver concesso a TiempoLibreSite.com di avere questa prova esclusiva Europea del prodotto, per me è stato un onore ed un piacere avere un prodotto così innovativo e di grande Qualità.

La Pulse SmartPen è disponibile in due versione: