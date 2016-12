Cammy la mini-videocamera digitale

Scritto da Domy

La prima cosa che ho detto appena aperto Cammy è stata: « Cavolo è veramente piccolo ».

Stiamo parlando del più piccolo registratore audio/video in commercio, cioè cinque centimetri per due, più o meno le dimensioni di un accendino (piccolo ovviamente). Superata la sorpresa iniziale per le dimensioni si può iniziare a smanettare. I comandi sono semplici ed intuitivi, un tasto per l’accensione uno per la modalità video, l’altro per la registrazione vocale.Dopo i primi utilizzi sono rimasto sorpreso dalla qualità video, che rispetto alle dimensioni è buona, buona anche la registrazione vocale. La Cammy è fatta per chi vuole avere sempre a portata di mano uno strumento per memorizzare i dati più disparati.