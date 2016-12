Windows 10, requisiti minimi hardware

Windows 10 è il miglior sistema operativo mai progettato, secondo Microsoft. Quindi, se siete interessati ad installarlo sulle vostre macchine, di seguito troverete i requisiti minimi: · Processore: 1 gigahertz (GHz) o più · RAM: 1 gigabyte (GB) per 32-bit o 2 GB per 64-bit · Disco fisso: 16 GB per 32-bit OS, 20 GB per 64-bit OS · Scheda grafica: DirectX 9 o superiore con WDDM 1.0 driver · Display: 1024×600 di risoluzione minima

Oltre ai requisiti minimi, Windows 10 include alcune funzionalità che potrebbero essere disponibili solo in alcuni specifici mercati. Si pensi, per esempio, a Cortana che è utilizzabile sono in alcuni paesi, tra cui anche l’Italia. Inoltre, alcune nuove funzionalità come Windows Hello, richiedono la presenza di speciali hardware non presenti in molti attuali PC. Inoltre, alcuni programmi presenti nei vecchi sitemi operativi potrebbero non esserci più in Windows 10. Microsoft fa dunque il punto della situazione anche su questo aspetto informando l’utente di quello che si sarà e di quello che potrebbe non esserci.Questo il video con i 10 motivi per cui passare a Windows 10:Per tutti coloro che hanno versione di Windows dalla 7 in su, sarà possibile passare a Windows 10 gratuitamente, tramite download dao scaricando le iso dalla pagina ufficiale