Samsung Ultimate Test drive : A SOLO 1 dollaro per gli utenti Apple

E' questo il nome della nuova strategia di mercato di casa Samsung ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

In questi giorni si è molto parlato dei sondaggi che hanno vistoessere scavalcata di netto danelle vendite di smartphone, che comunque sommate portano ad un 96% del totale. Per cercare di rimettere in moto le vendite e anticipare la mossa di quelli di Cupertino, in casa Samsung è nata l'idea di un(proprio come per le automobili) dei nuovi top di gamma :, dando la possibilità ai possessori didi provare per 30 giorni uno dei due dispositivi sopracitati al costo irrisorio diA coloro che tarderanno a restituire nel tempo indicato il dispositivo samsung. Tale procedura al momento sembra essere attiva solo negliChe dire gran bella trovata !E voi che ne pensate? Diteci la vostra nei commenti.Per TiempolibresiteAndrea Urrata.