Mac Os X El Capitan è arrivato! 10.11

Dopo aver aggiornato Ios9 e watch Os, anche per i dispositivi Mac è arrivato il tanto atteso aggiornamento di sistema. Dall'ottimo sistema Yosemite, Apple ha realizzato El Capitan, versione numero 10.11 che trae il massimo dal precedente OSx e dal sistema operativo Ios.



Il nuovo sistema operativo promette, oltre a miglioramenti sostanziali dal punto di vista delle prestazioni, anche nuove applicazioni e il miglioramento di quelle già in uso quotidianamente.



La prima è sicuramente Splitview,

Questa applicazione permette di suddividere lo schermo e di vedere due applicazioni aperte una accanto all'altra in full screen. e di poterle utilizzare simultaneamente. per esempio puoi organizzare una cena con un amico in Messaggi mentre cerchi il ristorante in Mappe, o lavorare a un documento in Pages e intanto fare ricerche in Safari.



Migliorato anche Mission control per vedere e organizzare tutto quel che hai aperto sul tuo Mac. Con questa app le finestre sulla Scrivania si dispongono tutte in ordine su un unico livello, senza sovrapporsi e le sistema tenendo conto della loro posizione di partenza.

è un innovativo linguaggio di programmazione che offre funzioni evolute per produrre app sicure e fulminee per OS X, iOS e watchOS. Gli sviluppatori l’hanno accolto con entusiasmo, iniziando subito a creare app ancora più straordinarie per tutti i tuoi dispositivi Apple. Swift 2 fa un altro balzo in avanti: infatti include funzioni che aiutano a scrivere codice sempre migliore, tra cui la gestione avanzata degli errori, il controllo disponibilità e molti perfezionamenti a livello di sintassi. E quest’anno, quando lo renderemo disponibile in open source, Swift raggiungerà un pubblico ancora più ampio. Preparati a vedere grandi cose.



Sono state implementate e migliorate la funzione di ricerca di, l'utilizzo diè molto più semplice grazie all'introduzione di alcune funzionalità derivanti da Ios, l'apppermette di utilizzare applicazioni di altri sviluppatori per poter migliorare e modificare le foto eha migliorato le prestazioni del suo browser.Introdotta anche: è una tecnologia di sistema che dà a giochi e app un accesso pressoché diretto al processore grafico del Mac, migliorando le prestazioni e la resa grafica. Con Metal, la CPU e il processore grafico collaborano in modo più efficace, per darti performance migliori e consumi di energia ridotti.E per ultimo parliamo dia questo link l'elenco di tutti i miglioramenti che sono stati apportatiCome sempre Apple dimostra di avere grande spirito di innovazione, sia in termini hardware che software.Ah dimenticavo... tutto questo aggiornamento è gratuito!!!