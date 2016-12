DxO One :la fotocamera che trasforma il tuo iphone in una mini reflex arriva sul mercato europeo

Avete sempre sognato di fare foto spettacolari come se aveste in mano una reflex, ma semplicemente utilizzando il vostro smartphone? Da oggi è possibile con la nuova DxO one.



Ma vediamo insieme di cosa si tratta

Sensore da 20.2 Megapixel da 1 pollice ( come nelle normali DLSR)

come nelle normali DLSR) Processore d'immagine dedicato

Ottica con apertura f/1.8

La DxO One è sostanzialmente una "mini reflex" dalle dimensioni compatte che si collega al vostroe può essere controllata con l'innovativo display touch, grazie al software appositamente studiato, permette di salvare le fotoproprio come una vera reflex.Principali caratteristiche :Pro :rispetto a una digitale compatta, paragonabili a quelle di una reflex di fascia media, facilità d'uso e collegamento allo smartphoneContro :l prodotto in questione sarà presto disponibile sul mercato europeo al prezzo di(non proprio adatta agli amatori). Compreso nel prezzo DxO offre in licenza i software di elaborazione, ciascuno con un valore di mercato di oltre 100 euro.Per TiempolibresiteAndrea Urrata.