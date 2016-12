Cambia il modo di ascoltare musica con spotify : nuove limitazioni per gli utenti free

Cari amici di Tiempolibresite è tempo di note "dolenti" nel mondo della musica in streaming..

Sono sicuro che almeno una volta tutti avrete sentito parlare diil famosissimo servizio che permette di ascoltare milioni di brani in streaming direttamente sul PC di casa, tablet e smartphone. Secondo indiscrezioni starebbe per rimodulare il piano perspinto dalla forte pressione delle case discografiche e degli artisti.Le principali novità riguardano :uno completo e in alta qualità disponibile solo pere uno un po più "scarso", privo delle ultime novità discografiche nonché degli artisti più in voga" per gli utenti free per l'appunto, che non potranno altresì effettuare il download delle playlist per ascoltarle in modalità offline.Pur trattandosi per il momento solo di indiscrezioni. tendiamo a pensare che ciò scatenerà nuovamente la pratica della pirateria musicale, che con l'arrivo di servizi come spotify sembrava essersi ridotta.Per TiempolibresiteAndrea Urrata.