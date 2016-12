Benvenuta Redfox, addio Slysoft

Infatti Slysoft è stata costretta a chiudere e lasciare molte persone senza un lavoro... per fortuna nostra i progetti Slysoft non sono stati abbandonati, anzi sono stati portati avanti dalla Volpe Rossa... appunto Redfox



Il comunicato sul nuovo sito web

Il progetto RedFox



Il team RedFox è composto da ex sviluppatori e membri dello staff SlySoft, che ci ha lasciato senza un lavoro dopo che la società è stata costretta a chiudere per sempre il 22 Febbraio 2016.

Sembrava che la volpe sarebbe rimasta per sempre nella sua tana quando la SlySoft ha cessato di esistere. Quando siamo rimasti senza alcuna infrastruttura e nient'altro che il nostro forum ancora funzionante, siamo stati sul punto di rinunciare. Dopo lo shock iniziale abbiamo preso in considerazione le varie opzioni e il grande sostegno della nostra comunità ci ha convinti a raccogliere i pezzi e continuare lo sviluppo.

E' notizia recente la chiusura di Slysoft, la società conosciuta dal mondo web per i suoi prodotti di decriptazione e copia di dvd, bluray e cd...Infatti Slysoft è stata costretta a chiudere e lasciare molte persone senza un lavoro... per fortuna nostra i progetti Slysoft non sono stati abbandonati, anzi sono stati portati avanti dalla Volpe Rossa... appunto RedfoxIl comunicato sul nuovo sito web www.redfox.bz (salvatelo tra i preferiti)



Le chiavi licenza SlySoft per AnyDVD funzioneranno fino alla versione 7.6.9.1. Il RedFox OPD (Online Protection Database) per questa versione sarà disponibile fino a sabato 30 aprile 2016, poi AnyDVD HD potrebbe non essere più in grado di decifrare i dischi.

Le licenza SlySoft di altri proodtti non ne sono interessate e puoi continuare a usarle normalmente.

Come detto in precedenza, attualmente in Redfox troviamo tutti i software targati Slysoft, da Anydvd a CloneDvd, CloneCd e CloneBDVisto il passaggio alla nuova società, è bene ricordare che:E' quindi consigliabile monitorare il loro sito per vedere l'evolversi degli sviluppi e valutare l'acquisto delle nuove versioni (con licenza lifetime)... Questi sviluppatori si sono rimessi in gioco per dare continuità al progetto e solo con l'aiuto degli utenti possono pensare di continuare con questa idea.Redfox tutta la vita!