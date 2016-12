Ma quanti numeri strani ci chiamano ogni giorno?

Eh si... avere un'attività produttiva ed essere costretto a mettere il proprio numero di telefono sul web ha i suoi pro e i suoi contro...



Devo dire che rimango stupefatto dalla varietà di numeri telefonici che ogni giorno compaiono sul display del mio telefono.



Passino le chiamate degli operatori telefonici, di qualche fornitore di qualche prodotto inerente la mia attività, ma numeri che non si capisca neanche che origine possano avere mi incuriosisce... anche se non rispondo per non perdere tempo.



Oggi il caso più strano... chiamata da un +39 000000000...

Ormai questi call center, dislocati nei posti più strani, chiamano in continuazione, con numeri diversi e con persone diverse (il cui italiano è più un optional che una lingua, ad una velocità tale che non ti fanno neanche intervenire per farli fermare).Ho letto della possibilità di installare applicazioni per il blocco di alcune numerazioni, ma non è possibile controllare questo flusso di chiamate, nel rispetto della privacy di ognuno di noi?Può andare bene un primo contatto, ma poi non deve essere una regola. Sarebbe bello che una legge dicesse ai call center di far uscire il nome sui telefoni anzichè il numero... che ne so, del tipo: call center vodafone in arrivo, Enel in arrivo....Sarebbe troppo bello... ma in Italia queste cose non possono succedere...