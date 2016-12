DustApp: L' app che protegge la nostra privacy

La nuova app sviluppata interamente da un team italiano, punta a diventare l'alternativa ai colosso dell'instant messaging come Whatsapp,

Tra i 200 e i 350 milioni di utenti in tutto il mondo. Questo è il numero di messaggi scambiati con Whatsapp, la nota applicazione di instant messaging. Tale applicazione è stata oggetto di svariate polemiche sul piano della privacy degli utenti, lamentarono necessità di maggiore protezione delle loro conversazioni, ciò è dimostrato da indagini svolte dalla NSA americana. Da queste polemiche è nata l'idea di due italiani: Gianni Romano e Luca Catalano che insieme hanno dato vita a Dustapp, che si pone come obbiettivo quello di offrire riservatezza, per una chat sicura. L'app è gratuita ed è disponibile dal 8 dicembre 2013 sui principali store (Google Play, App store) e conta già un milione di utenti attivi

L'obbiettivo principale della start up italiana è quello di affacciarsi al mercato europeo.

Ma come funziona Dustapp? Funziona come una qualsiasi app di instant messaging ma la funzione Time to dust permette all'utente di scegliere il tempo di conservazione della chat, partendo da un tempo limite di 1 minuto fino a massimo di 24 ore.

