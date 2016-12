utilizzare un software per controllare o aprire file sul proprio computer a casa o in ufficio da un altro luogo o dispositivo è ormai una cosa nota, forse non facile per i neofiti, per i quali software come Teamviewer risultano per lo più sconosciuti.



Un pò la difficoltà di utilizzo, un pò il fatto che questi software hanno licenze e costi, sta di fatto che Google ne ha partorita un'altra delle sue invenzioni:

Google Chrome Remote Control.





Per la tua sicurezza e la tua protezione, tutte le sessioni desktop da remoto sono completamente crittografate con le funzioni SSL di Chrome, le quali includono il supporto completo per AES.

Mentre la configurazione della connessione è mediata dai server di Google, i dati effettivi delle sessioni desktop da remoto vengono inviati direttamente dal client all'host, tranne in casi limitati in cui potrebbero passare attraverso ripetitori di Google. Google non può però permettere a nessuno tranne te di accedere al computer, per via del PIN o del codice di accesso che utilizzi quando lo condividi (che il client e l'host verificano senza mai rivelarlo a nessuno, nemmeno a Google). La combinazione del PIN/codice di accesso e della crittografia SSL garantisce inoltre che quando ti connetti al tuo host, sia peer-to-peer o tramite ripetitore, nessuno possa visualizzare i tuoi dati, nemmeno Google.

L'uso è semplicissimo: si installa il software sul computer da comandare (Windows, OS X e Linux) e poi si usa Google Chrome con l'app Chrome Remote Desktop.Fra l'altro, con lo stesso sistema si può comandare da remoto un computer usando qualunque altro computer che abbia il browser Chrome, compresi i Chromebook.Uno degli aspetti più importanti è quello legato alla sicurezza: