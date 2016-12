Attenzione ai wifi pubblici

Arriva direttamente dal responsabile dell'Europol, Troels Oerting, l'allarme sicurezza per tutti gli utenti che utilizzano le reti wifi pubbliche.



Sostiene, infatti, che c'è il forte rischio che un malintenzionato, dotato di un semplice computer, possa creare un hotspot wifi molto simile a quello reale, convogliando gli utenti su questo punto e osservando tutte le loro navigazioni.



Con un software opportuno è poi possibile analizzare e decifrare tutti i dati, tra cui quelli sensibili, violando in maniera evidente la privacy di ognuno.

Ecco allora il vademecum del perfetto navigatore da vacanza:

• Non lasciare che il dispositivo possa connettersi automaticamente a hospot pubblici

• Eliminare i punti di accesso Wi-Fi pubblici quando si ritorna a casa

• Non effettuato l'accesso ad applicazioni e siti “sensibili” durante il viaggio

• Controllare con il fornitore di servizi pubblici (hotel, bar, villaggio, ecc) che la rete a cui si accede è davvero di loro proprietà e non creata per ingannare l'utente

• Essere consapevoli dell’ambiente circostante perché chiunque potrebbe cercare di sbirciare dietro le spalle

• Utilizzare una password diversa per ogni account

• Per i computer portatili, disabilitare la condivisione di file e attivare il firewall per bloccare le connessioni in entrata

• Se possibile utilizzare una rete VPN (virtual private network) che permette la connessione anche sul Wi-Fi pubblico

• Utilizzare un router portatile con una carta SIM prepagata per crearsi la propria rete Wi-Fi personale

• Connettersi, dove è possibile, a siti con indirizzo “https", i principali (Facebook, Twitter) ce l’hanno