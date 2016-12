Satya Nadella nuovo CEO di Microsoft

Anche Microsoft preferisce un CEO indiano



Svolta epocale per Microsoft, Bill Gates lascia la presidenza e viene nominato un nuovo CEO Satya Nadella già Executive Vice President a Redmond, avendo curato l’impegno dell’azienda nel cloud computing.

Si presenta con questa mail ai dipendenti Microsoft:

Ho 46 anni. Sono sposato da 22 e ho 3 figli. E come tutti, molto di ciò che faccio e di come penso è stato formato dalla mia famiglia e dalle mie esperienze di vita. Molti di quelli che mi conoscono dicono che sono un tipo curioso e con una gran sete di conoscenza. Compro più libri di quanti riesca a leggere. Mi iscrivo a più corsi online di quanti riesca a finire. Penso che se non impari nuove cose, smetti di fare cose grandi e utili. Quindi la mia famiglia, la mia curiosità e la mia fame di conoscenza sono le cose che mi definiscono.

Il nuovo CEO Satya vuole dare una svolta nell’innovazione, sa che Microsoft deve completare la transizione che ha fatto in questo ultimo periodo (durante la guida di Steve Ballmer) da Software House per PC a Software House per Smartphone e Azienda di Servizi Internet.