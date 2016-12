Massimo Mazzucco - L'intervista ad un uomo "fuori dal comune"

Bodom: Hai ormai raggiunto la notorietà attraverso varie partecipazione in trasmissioni televisive e radiofoniche. La televisione, in particolare, è uno strano strumento che non permette la corretta informazione. Qual è stata la trasmissione televisiva in cui hai toccato con mano la volontà criminale di disinformare?

È molto difficile stabilire quando esista una vera “volontà criminale di disinformare”. Nella maggior parte dei casi ritengo che si tratti di un meccanismo che si auto-regola da solo, senza nessuna “malizia” intenzionale. Il mezzo televisivo è fortemente condizionato dagli introiti pubblicitari - e quindi dai numeri dell'audience che riesce a realizzare – per cui il produttore si sintonizza automaticamente, ed evita istintivamente di andare a toccare argomenti troppo controversi, che gli farebbero calare l'audience di colpo. Le cose naturalmente cambiano quando un argomento “controverso” diventa abbastanza interessante per una fetta di audience sempre più consistente. Ho spiegato nel dettaglio questo meccanismo nel recente articolo intitolato “ Media e 11 settembre: ma cosa sta succedendo? LuogoComune non si è occupato solo del 11 Settembre 2001, ma di svariati lavori d'indagine. Quello che reputo più interessante è il problema delle scie chimiche, voi avete dimostrato con foto e argomentazioni scientifiche che le scie chimiche non sono un fenomeno; ma trattasi della propagazione di “qualcosa”. Ma di cosa esattamente? forse si tratta di una sperimentazione su larga scala?Anche in questo caso l'argomento è estremamente complesso, per cui posso dare soltanto una risposta generica. Da quello che sono riuscito a capire, il programma delle cosiddette città chimiche - si tratta cioè– è nato per esigenze militari, ed è purtroppo in mano a quella famosa “elite” composta dai massimi livelli del Pentagono e dei servizi segreti americani, che ormai da decenni agiscono al di fuori del controllo governativo.. Purtroppo per queste persone il concetto di potere e di controllo globale è talmente prioritario (e distorto) che riescono serenamente di ignorare le conseguenze devastanti che nel frattempo il programma delle scie chimiche sta portando su tutto il pianeta.

Il mondo è in rapida evoluzione, gli equilibri stanno mutando. Il mediterraneo a quanto pare sarà nuovamente il centro degli scambi commerciali mondiali, forse per questo, abbiamo assistito negli scorsi mesi a stravolgimenti interessanti nei paesi della riva sud del mediterraneo e adesso siamo stati testimoni diretti di mutamenti di regime dei paesi della riva nord. Chi ha guadagnato da questa trasformazione del mediterraneo? Che fine farà la nostra Italia, assisteremo ad una balcanizzazione morbida?Non sono necessariamente d'accordo con la tesi del mediterraneo come “nuovo centro degli scambi commerciali mondiali”. Ritengo che il cambiamento degli equilibri politici che sta avvenendo specialmente nei paesi del nord Africa faccia parte di un più ampio piano di destabilizzazione geopolitica, che si estende fino a ridosso della Russia, e che trae le sue origini dalla dottrina dello “scacchiere internazionale“ proclamata da Brezinsky già all'inizio degli anni '80. Gli ultimi ostacoli che rimangono alla realizzazione di questo piano sono la Siria e l'Iran, ed infatti non è difficile prevedere che vi sarà nei prossimi mesi una vistosa escalation delle tensioni fra l'occidente e l'Iran. L'altro punto caldo della politica mondiale, a mio parere, è il Pakistan, che ormai ha fatto capire di preferire l'appoggio della Cina a quello occidentale. La questione ruota principalmente sui percorsi degli oleodotti e dei gasdotti che attraversano l'Asia centrale. Anche qui la situazione è molto complessa e difficile da spiegare in poche righe. Consiglio a chi è interessato di visionare il mio film “ Il nuovo secolo americano ”, che è disponibile anche gratuitamente in rete.Approfitto di questa intervista per chiederle, si raccontano tante leggende sulla Marijuna che avrebbe particolari doti: la possibilità di ricavarne una fibra resistente per tessuti, olio per la cura del corpo, particolari proprietà curative e addirittura eccellenti capacità nutrizionali. Cosa c'è di vero su queste leggende?L'unica vera leggenda che riguarda la marijuana è che sia una droga “pericolosa per l'individuo e per la società“. Questa leggenda, che non ha mai trovato nessun fondamento scientifico, fu inventata negli anni ‘30 dal nascente complesso petrolchimico, che necessitava di liberarsi della coltivazione della cannabis, fino ad allora fonte primaria di fibre tessili, combustibile, cibo e rimedi medicinali, compreso la lotta contro il cancro. Tutto questo è ampiamente documentato nel mio ultimo film “La vera storia della marijuana”.Hai serbo qualche novità per il prossimo anno?Attualmente sto completando il terzo (e spero ultimo) film sull' 11 settembre, che raccoglierà tutte le prove più robuste e convincenti emerse in questi dieci anni contro la versione ufficiale. Poi spero tanto di riuscire a dedicarmi al film sui falsi viaggi lunari delle missioni Apollo, che ho dovuto rimandare più volte per dare la precedenza ad argomenti di maggiore importanza, come appunto le cure negate per il cancro, o lo stesso film sulla marijuana.Altro da aggiungere per il pubblico di TiempoLibreSite.com?Chi frequenta la rete abitualmente, come i lettori di TiempoLibre, sa già molto bene quanto sia importante attingere direttamente alle fonti di informazioni indipendenti, senza dover stare a subire la rivoltante cantilena di bugie tranquillizzanti che ci viene propinata dai media mainstream. Ma questo a mio parere non basta. È anche necessario che ciascuno di noi si sforzi di diffondere le informazioni di cui viene in possesso al di fuori della rete, tentando nel contempo di coinvolgere un numero sempre maggiore di persone a frequentare Internet. È una lotta faticosa, perché spesso bisogna vincere la resistenza di altre persone ad accettare cose nuove, quando sappiamo tutti come la natura umana tenda ad adagiarsi su verità acquisite, evitando se possibile di rimetterle in discussione. Ma è proprio questo lo sforzo che dobbiamo fare, se vogliamo raggiungere la “massa critica“ sufficiente ad invertire la direzione in cui sta viaggiando il mondo oggi. A questo proposito aggiungo che chiunque acquisti i miei DVD, o venga comuque in possesso dei miei film (Torrent, Emule, ecc.) è autorizzato a duplicarli e distribuirli liberamente.Mando un saluto ai vostri lettori, anche da parte di tutti gli utenti di luogocomune.