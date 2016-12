Intervista ad Adriano Farano

Scritto da Zampe

driano Farano è un amico di TiempoLibreSite.com, lo abbiamo già intervistato qualche anno fa per parlarci del suo Cafebabel.com. Oggi, si trova negli Stati Uniti ed ha altre novità da raccontarci e noi siamo stati onorati di dare spazio ad un grande professionista che si è distinto in due grandi esperienze internazionali.



Zampe: Co-fondatore, editore e direttore per nove anni di Café Babel, primo media pan-europeo online; Adriano Farano è un imprenditore dei nuovi media a livello europeo, ora impegnato in attività di consulenza, giornalismo e insegnamento.Queste le prime righe della sezione “about Adriano Farano”, quali sono le tappe che l’hanno portata sino a questo punto?

A. Farano: Per la precisione quest'anno sto lavorando al lancio di OWNI in America con una serie di iPad news apps, parallelamente alla Knight fellowship a Stanford, dove svolgo attività di ricerca sul futuro del giornalismo.Sono arrivato a questo punto partendo da una cittadina campana,Cava de' Tirreni, dove ho iniziato a dilettarmi con giornalismo amatoriale all'età di otto anni. Sono poi passato per la Luiss, dove ho studiato Scienze Politiche, l'Institut d'Etudes Politiques di Strasburgo e una gavetta a Le Figaro e Courrier International a Parigi. Poi la grande avventura del media europeo online cafebabel.com fondato nel 2001 e diretto fino al 2009.







Zampe: Può indicarci qual è stato lo spirito che vi ha portato a pensare, prima, e creare, poi, Café Babel?

A Farano: Il punto di partenza era il bisogno di un media europeo per dei cittadini che oramai vivono in uno spazio comune di libera circolazione di merci, persone, idee e... problemi. Ma privo di un dibattito e di un'opinione pubblica transnazionale. Cafebabel.com era ed è una risposta a questa mancanza, nata da una generazione, quella del programma di scambio universitario Erasmus, cresciuta a pane e Europa.







Zampe: Oggi è parte integrante del progetto OWNI, quali sono gli eventi che hanno portato alla separazione del binomio Adriano Fano-Café Babel? E' un distacco totale oppure detiene ancora qualche quota di CaféBabel?

A. Farano: Ho voltato pagina, con la voglia di nuovi stimoli. Non detengo alcun ruolo, né quote visto che Café Babel è una non-profit (che pero' impiega una decina di persone a tempo pieno).







Zampe: Che impronta ha voluto dare a quest'ultimo suo progetto? Quali i suoi punti di forza?

A. Farano: Partiamo dal presupposto che il possessore di iPad in America non dispone di applicazioni di news appositamente pensate per il tablet. Vogliamo rispondere a questa mancanza con un'esperienza immersiva, tattile ed interattiva facendo leva sulla nuova generazione di giornalisti multimediali, designer e programmatori tanto attiva in questo paese.







Zampe: Un bilancio della sua esperienza francese: ci sono dei punti in contatto con la sua attuale esperienza statunitense?

A. Farano: La Francia è stata la mia America per tanto tempo. A 21 anni ho pubblicato il mio primo reportage a pagina 2 del Figaro, firmato con nome e cognome per intero (cosa non tanto frequente nel giornalismo italiano). Era un lavoro freelance ottenuto senza alcuna raccomandazione ma con quello che in Italia si chiama faccia tosta e in Francia determinazione. Una qualità che tanti conterranei hanno e che in Italia rimane spesso frustrata dal nepotismo.Ma a un certo punto anche la realtà francese ha cominciato a starmi stretta. Avevo voglia di nuove sfide, in una terra meno familiare. Volevo giocare in Serie A. Adesso sto facendo i riscaldamenti. Vediamo se il mister mi convoca.







Zampe: Secondo lei, in che modo incide l'ingresso dei tablet sul mercato editoriale? Questa tecnologia favorisce i web magazine rispetto alla classica rivista periodica d'informazione convertita alle nuove tecnologie?

A. Farano: Non ho ancora visto nessun magazine tradizionale che abbia colto il cambiamento in corso con l'iPad. Il semplice versare contenuti cartacei nel tablet con un pizzico di multimedialità non funziona. Puo' andare bene a un'audience fedele ma non per conquistarne di nuove.Si tratta di cogliere la novità dello strumento, adattare i contenuti e puntare sulla user experience.





Zampe: Ha a disposizione tre righe: vuole scrivere qualcosa ai lettori di TiempoLibreSite.com?

A. Farano: Un messaggio per i giovani. Come diceva Eduardo: “fujitavinne”, scappate. Non è codardia. Si chiama diritto di espressione, a fondare una famiglia e realizzarsi. Purtroppo in Italia se non si ha il cognome giusto tutto questo è spesso impossibile.