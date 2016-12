Intervista a Marcello Pamio

, è il sito realizzato da Marcello Pamio che sin dal lontano 1998 si occupa di contro-informazione. Una vera e proprio missione premiata dal numeroso pubblico che ogni giorno si reca nelle pagine di questo storico sito.

L'intervista ci permetterà di scoprire di più, dell'uomo che c'è dietro a questo grande progetto.

Grazie a Marcello Palmio per la sua infinita disponibilità. Bodom: Vorrei che incominciasse lei: dicendo chi è? cosa fa?

Marcello: Mi chiamo Marcello Pamio e gestisco il sito disinformazione.it, da me fondato ancora molti anni fa.

Attualmente gestisco la casa editrice che è sorta all'ombra del sito, per veicolare alcuni alcune tematiche sotto forma di libri, dispense, dvd.

Disinformazione.it , è il sito realizzato dache sin dal lontano 1998 si occupa di contro-informazione. Una vera e proprio missione premiata dal numeroso pubblico che ogni giorno si reca nelle pagine di questo storico sito.L'intervista ci permetterà di scoprire di più, dell'uomo che c'è dietro a questo grande progetto.Grazie a Marcello Palmio per la sua infinita disponibilità.Vorrei che incominciasse lei: dicendo chi è? cosa fa?Mi chiamo Marcello Pamio e gestisco il sito disinformazione.it, da me fondato ancora molti anni fa.Attualmente gestisco la casa editrice che è sorta all'ombra del sito, per veicolare alcuni alcune tematiche sotto forma di libri, dispense, dvd.

Quando e perchè ha realizzato disinformazione.it?

Ovviamente il caso non esiste, ma la nascita del sito, è stata spinta dalla forza di condivisione di alcune notizie, informazioni, ecc.

Mi rendevo conto che a livello mediatico (tivù, radio e carta stampata), nessuno parlava delle terapie cosidette eretiche per la cura del cancro, per fare solo esempio. Nessuno spiegava che i politici sono dei burattini nelle mani del potere economico, della finanza internazionale. E via di questo passo.

Allora mi sono detto: perché non aprire un sito e compensare questa lacuna? Ecco fatto!

Disinformazione.it, riesce ad avere sempre delle notizie molto circostanziate, dietro c'è un lavoro di ricerca, di quante persone è composto il suo staff?

Il lavoro è enorme: solamente scaricare la posta porta via parecchio tempo (sono diverse centinaia ogni giorno), poi bisogna cercare qualcosa che meriti la pubblicazione, alla fine si legge e poi se va bene si pubblica. Alle volte passano giorni senza aggiornamento.

Da quante persone è composto lo staff? Non mi crede nessuno quando lo dico, ma il sito lo gestisco solamente io. Molti pensano erroneamente che dieri ci sia una redazione. Niente di tutto questo. Ho il grande aiuto di Laura che segue l'amministrazione della casa editrice, cosa che io non sarei in grado.

Per gli articoli invece vi sono persone che mi mandano traduzioni, articoli, ecc. Il tutto viene poi valutato.

A mai ricevuto minacce o intimidazioni per l'attività da lei svolta?

Le minacce via e-mail o anche telefoniche, sono all'ordine del giorno.

Diverse volte mi arrivano raccomandate da parte di studi legali (molto famosi e potenti) che vogliono querelarci per diffamazione. Tutte per articoli sempre e solo sull'Opus Dei, la massoneria vaticana, e la Loggia Propaganda 2, quella di Licio Gelli (e moltissimi personaggi della politica di allora e oggi).

Ma poi non succede nulla!

Ho notato che oltre a dinformazione.it ha aperto anche una casa editrice indipendente chiamata "Il nuovo mondo" può parlarci di cosa si tratta?

Semplice: abbiamo pensato di mettere a disposizione libri, testi, dvd sulle tematiche che portiamo avanti dal sito da anni.

Vi sono ancora molte persone che non hanno accesso a internet, ma che ci ordinano dei libri, alcuni dei quali introvabili nei normali canali di distribuzione libraira.

E' bene sapere che le distribuzioni di libri (in libreria) e di giornali e riviste (in edicola) seguono delle procedure che fanno chiaramente pensare ad un controllo vero e proprio. Se vogliono veicolare un prodotto (libro per es.) lo fanno eccome e se invece non vogliono, hanno tutti i mezzi per poterlo fare senza problemi!

Qual è la vera disinformazione, quella dei classici media o quelle pubblicate sul suo sito?

Capiamo bene che il nome "Disinformazione" è stata ed è una provocazione.

Mi sono detto: se le persone considerano "informazione", quella sbobba falsa, controllata e deviante spacciata dai media (tivù, radio e carta stampata) allora la mia è "Disinformazione". Ovviamente la vera disinformazione è quella che veicolano i media, tutti controllati da potere economico. Posso, e l'ho già fatto diverse volte, dimostrare che l'informazione libera oggi nel terzo millennio non esiste. I giornalisti dipendono dal direttore, il quale dipende dall'editore, il quale dipende dagli azionisti. Sempre più spesso gli azionisti sono grasso banche, imperi finanziari. Questi sono i veri controllori dell'informazione, delle notizie.

Pensate veramente che un quotidiano a tiratura nazionale (come uno locale) sia libero di scrivere ciò che vuole? Assolutamente falso!

Vuole rivelarci qualche novità o sviluppo che avverrà nel 2008 della sua attività?

Siccome la crisi economica che sta investendo il Vecchio Continente (vedrete cosa sta accadendo nell'ambito della bolla speculativa immobiliare!) si fa sentire sempre di più, stiamo uscendo con una collana di dispense economiche ma molto interessanti. Argomenti come il potere della autoguarigione, la bioelettronica di Louis-Claude Vincent, il segreto occulto degli Illuminati, la violenza dei videogiochi che sta creando un esercito di piccoli mostri, come negli States. E poi numerose pubblicazioni di pedagogia. Oggi i bambini sono sotto attacco continuo: vaccini, psicofarmaci, violenza, ecc. e vanno salvaguardati perché saranno gli adulti di domani!

Quanti accessi unici, pagine visitate realizza disinformazione.it?

Sinceramente non me ne interesso. Io vado avanti per la mia strada, giusta o sbagliata che sia, senza stare lì a contare se sto andando bene o male, ne sarei influenzato.

Qualche anno fa avevamo circa 20mila visite al giorno, penso oggi di più.

Ne approfitto della sua presenza per togliermi una curiosità: "Gli OOParts sono veri o fasulli?"

Gli OOparts, o per meglio capirci, "oggetti fuori dal tempo" esistono eccome. Ovviamente se leggiamo solo i libri di storia ortodossi, quelli di scuola per intenderci, diremmo che si tratta di follia pura. Ma sappiamo bene che la storia non è andata come ce la raccontano.

Sono esistite in passato, cioè decine di migliaia di anni fa, delle civiltà che avevano raggiunto delle conoscenze esoteriche enormi (poi tramandate dalla massoneria occulta). Sapete cosa sono le "logge massoniche"? Erano delle piccole costruzioni fatte direttamente sul campo di costruzione (quelle che oggi sono di lamiera o prefabbricati), dove gli scalpellini, i maestri muratori, i lavoratori della pietra, si trovavano per scambiarsi le conoscenze esosteriche di geometria sacra che serivivano per le costruzioni importanti (piramidi, chiese gotiche, cattedrali, ecc.).

Come pensate siano state costruite le Piramidi della Piana di Giza? Con migliaia di schiavi che tiravano blocchi di granito da 80 tonnellate? Incastrati poi con una perfezione incredibile. Ci vogliamo prendere in giro? Oggi con i mezzi più sofisticati sarebbe difficile spostare un blocco di tale peso, e dobbiamo credere perché ce lo dicono gli scienziati alla pierino, che lo hanno fatto facendo rotolare dei tronchi? O usando l'acqua? Naturalmente ognuno è libero di pensare ciò che vuole, ma se s'informasse adeguatamente, capirebbe che...

Vuole aggiungere qualcosa per il pubblico di TiempoLibreSite.com?

Realizzato da Bodom in Esclusiva per TiempoLibreSite.com

Ai lettori del vostro sito, che saluto e ringrazio per l'attenzione, posso solo concludere con due delle frasi più indicative e secondo me importanti.La prima è di Lincoln, e l'altra di un famoso martinista, Honoré de Balzac.Lincoln esprime perfettamente il mio pensiero: la Verità alla fine è figlia del tempo, e prima o dopo le bugie, le mezze verità soccomberanno.Balzac, da buon massone martinista, sapeva bene cosa è la storia e come s'inquadraCiao e graziePotrete ingannare tutti per un po'. Potrete ingannare qualcuno per sempre.Ma non potrete ingannare tutti per sempre [Abramo Lincoln]"Esistono due storie: la storia ufficiale, menzognera, che si insegna 'ad usum Delphini' e lastoria segreta, in cui si rinvengono le vere cause degli avvenimenti: una storia vergognosa".Honoré de Balzac, "Commedia Umana"