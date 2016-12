Intervista a Carlo Brevi - Santaruina

Quando e perché hai fondato Santaruina.it?

Santaruina.it.>> Massimo Mazzucco , Luogocomune.net, dove si venne a formare una community di utenti preparati e capaci di investigare oltre le verità ufficiali trasmesse dai media tradizionali. Il blog Tra Cielo e Terra nacque nel 2006, inizialmente ospitato sulla piattaforma Splinder, e rispondeva alla volontà di mettere ordine ed organizzare le riflessioni e gli interventi che negli anni precedenti avevano preso forma nei forum di discussione. Col tempo i campi di ricerca affrontati nel blog si ampliarono, passando dallo studio dell'esoterismo, all'analisi di eventi storici fino a riflessioni sulla stretta attualità. Nel Dicembre del 2011 il blog venne trasferito nel nuovo dominio.>>

Mi chiedo sempre dai tuoi scritti "che studi avrà effettuato" o "cosa t'abbia spinto ad approfondire determinate tematiche" diventando un esperto nel campo delle dinamiche sociali nonché dell'esoterismo?

<<Ho studiato architettura nel Politecnico di Milano, e parallelamente ho portato avanti degli studi personali in ambito storico e nel campo dell'esoterismo. Il mio desiderio di comprendere le dinamiche del nostro tempo mi ha portato a consultare e studiare centinaia di libri, principalmente testi di storia, di filosofia e di carattere sociologico. In seguito, la rete stessa si è dimostrata un'ottima ed inesauribile fonte di informazioni, informazioni che però vanno sempre vagliate con attenzione, e selezionate con cura.>>

Se dovessi definire il tuo blog direi che è una biblioteca d'informazioni, biblioteca che sparirebbe per tuo disinteresse: hai mai pensato di realizzare un libro dove conservare i tuoi scritti?

<<Sì, ci ho pensato, ed è un lavoro che necessiterebbe di molta cura ed un deciso impegno. In un prossimo futuro, comunque, penso che potrei dedicarmici.>>

Tu sei un critico del sistema democratico, o almeno del regime in cui viviamo, non credi però che questo regime (a parte il caso italiano) ci abbia consentito una libertà d'espressione, di religione che raramente è stata consentita nella Storia?

<<Rispetto ai regimi precedenti, quello democratico ha effettivamente concesso ai propri sudditi una maggiore libertà di espressione (che in ogni caso non è assoluta). Ma questo è stato fatto perché chi detiene il potere si è reso conto che è molto più semplice controllare le masse dando loro l'illusione della libertà che perpetuando l'oppressione. Come disse Neil Postman mettendo a confronto le due forme di controllo descritte nei due maggiori romanzi distopici del XX secolo (1984 di Orwell e “Il Mondo Nuovo” di Huxley): “Orwell temeva che i libri sarebbero stati banditi; Huxley, non che i libri fossero vietati, ma che non ci fosse più nessuno desideroso di leggerli. Orwell temeva coloro che ci avrebbero privato delle informazioni; Huxley, quelli che ce ne avrebbero date troppe, fino a ridurci alla passività e all’egoismo. […] In 1984, aggiunge Huxley, la gente è tenuta sotto controllo con le punizioni; nel Mondo nuovo, con i piaceri. In breve, Orwell temeva che saremmo stati distrutti da ciò che odiamo, Huxley, da ciò che amiamo.”>>

Attraverso la musica pop e/o commerciale vengono diffusi simboli dell'occultismo, ma ultimamente anche nelle trasmissione televisive famosa è la sigla di Agorà (trasmissione su Raitre). Mi sono sempre chiesto ma a cosa serve questa diffusione a cosa serve questo spiattellare in faccia la gente simboli che per i più non hanno senso?

<<Tutta questa esposizione ostentata di un certo simbolismo occulto ha come fine il rendere questo stesso complesso di simboli familiare alle masse, puntando specialmente sui bambini e sugli adolescenti, i quali possono essere ancora “plasmati”. Sono i simboli di una nuova religione che inizia a palesare se stessa.>>

Quali sono i contenuti a cui stai lavorando in questo momento per i tuoi lettori?

<<Ho in programma di continuare ad approfondire l'analisi del modo in cui il simbolismo esoterico viene sempre più diffuso per mezzo della cultura popolare, ed il legame esistente tra questo substrato esoterico e coloro che realmente detengono il potere.>>

Altro da aggiungere per il pubblico di tiempolibresite.com?

<<Oltre a ringraziare per la gentile proposta di questa intervista, vorrei salutare i lettori di tiempolibresite.com ricordando che è sempre importante chiederci il reale significato di tutto quello che accade intorno a noi, essere curiosi e imparare a usare con criterio le enormi possibilità che gli strumenti della modernità ci mettono a disposizione. E, prima di ogni altra cosa, dedicare tempo a ciò che è realmente importante.>>



Realizzata da Bodom per TiempoLibreSite.com