La solitudine da troppa tecnologia

Scritto da A. M.



riflessioni e pensieri sulla nostra società dei new media



Ecco perché preferisco i vecchi metodi: una telefonata ad esempio....un "ciao! Come stai?!" sentito e sincero:

...Viviamo in un mondo che per fare "amicizia" basta un "click"...o meglio un "Poke"... Ma quante sono quelle vere? Appunto "Poke" Comunichiamo attraverso telefoni (che non durano neanche mezza giornata ma vabbè...) su social networks colorati che ci fanno sentire "vicini"...



e ci illudiamo di non essere soli solo perché qualcuno ci sta scrivendo su WhatsApp o su Messanger ma in realtà soli lo siamo continuamente...solo che non ce ne accorgiamo perché purtroppo per molti nel 21' secolo la solitudine è "sbloccare lo schermo e non trovare nessuna notifica...!"