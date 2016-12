Ios 9 in arrivo... tante le novità

Arriverà in autunno il nuovo IOS per i dispositivi mobili di apple:

si tratta della versione numero 9



tra le novità principali:



SIRI - L'assistente vocale di Apple avrà un nuovo look e diventerà propositivo grazie a "Proactive": sulla scia delle schede di Google Now, Siri mostrerà agli utenti informazioni "utili" e pertinenti in base al contesto. iOS 9 "imparerà" le abitudini degli utenti, nel rispetto della privacy



MULTITASKING - Per l'iPad arrivano nuove funzioni nel segno del multitasking. Con "Slide Over", ad esempio, basterà sfiorare lo schermo per lavorare contemporaneamente in un'altra app senza dover uscire dalla prima. "Split View", solo per iPad Air 2, farà lavorare con due app insieme. "Picture-in-Picture" permetterà di fare una telefonata o videochiamata FaceTime e utilizzare altre app.



BATTERIA - La durata della batteria potrà essere prolungata (fino a 3 ore) grazie alla modalità di utilizzo a basso consumo.



NEWS - Tutte le notizie che si vogliono leggere, dalle migliori fonti, sulla base di argomenti a cui sei più interessato, senza dover navigare tra app diverse. Notizie combina il design ricco e coinvolgente con l'interattività dei media digitali. Oltre 1 milione di argomenti diversi



APPLE PAY - Il sistema di pagamento "mobile" targato Apple, che dopo gli Usa si prepara al debutto nel Regno Unito a luglio, supporterà dall'autunno i programmi fedeltà e le carte di credito e debito emesse dai negozi. Carte che potranno essere gestite in Wallet, nuova app che sostituirà Passbook.



MAPPE - Le Mappe ingloberanno i sistemi e gli orari del trasporto pubblico locale (funzione che Google Maps ha già).



NOTE - L'app è stata riprogettata: sarà possibile disegnare schizzi col dito, creare delle "checklist" per tenere traccia delle cose da fare o scattare una foto all'interno di una nota.



CONTATTI - Le telefonate non saranno più da "sconosciuti": quando si riceverà una chiamata da un numero non salvato in rubrica iOS 9 sarà in grado di incrociare informazioni e dare indicazioni utili per capire chi sia il mittente. Un po' come Facebook Hello, da poco lanciato su Android in Usa, Brasile e Nigeria.



SICUREZZA - Per gli estranei diventa più difficile accedere all'Apple ID: il codice Pin di accesso passa da 4 a 6 cifre, mentre l'autenticazione a due fattori viene integrata direttamente in iOS.



LEGGEREZZA - Gli aggiornamenti richiederanno meno spazio per l'installazione: iOS 9 occuperà 1,3 GB a fronte dei 4,6 GB richiesti per iOS 8.

Tastiera con le minuscole. La tastiera attuale mostra le lettere sempre in maiuscolo, il che comporta occasionali e fastidiosi errori di battitura. Nel nuovo os invece, con lo shift disattivato, si vedono le lettere minuscole.



App Thinning. Una manna per chi ha modelli con poca memoria a bordo. In sostanza, quando si scarica un’app, iOS 9 installa solo gli elementi necessari a farla funzionare sull’iPhone che si possiede, evitando di appesantirlo con il pacchetto completo che ruba spazio con funzioni non necessarie.



Ricerca delle impostazioni. Grazie a una nuova barra di ricerca apposita possiamo trovare al volo le impostazioni che vogliamo cambiare, anche se non ci ricordiamo in quale angolo del telefono sono sepolte.



ma non solo..Apple sta integrando in iOS 9 il pieno supporto aiche renderà possibile agli sviluppatori la vendita di “effetti” e “strumenti virtuali” su App Store che potranno essere utilizzati in applicazioni di editing audio tra cui GarageBand di Apple.Apple utilizza da tempo Audio Units come standard per i plug-in audio su Mac OS X per applicazioni come Logic Pro e GarageBand. Il pieno supporto per Audio Units anche su dispositivi iOS consentirà agli sviluppatori di portare facilmente i loro plug-in audio realizzati su OS X con un minimo cambiamento di codice utilizzando le nuove API Audio Unit version 3.ma non è finita qui...ha fatto ulteriori scoperte nella beta attualmente in circolazione: