Le conseguenze sociali ed economiche negative dell'art. 18

L’Italia è il paese delle grandi contraddizioni e dei cento ed uno mila sfasci, uno dei più grandi torti che si fa all’intera società italiana, al sistema produttivo, ai singoli lavoratori ma anche l’apparato pubblico, è l’impossib ilità di licenziamento. In un Pa ese, come il nostro disabituato al confronto ed al dibattito è rischioso fare proposte o studi che vanno contro l’opinione (errata) della maggioranza degli italiani, sostenuta da una certa intellighenzia “detentrice di verità”.

Oggi, noi tenteremo di sfatare il mito dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e del suo impatto negativo sulla vita dei singoli lavoratori. L’art. 18 dello statuto dei lavoratori si applica alle aziende con una certa dimensione, per semplificare diremo 15 dipendenti, questo ha incentivato le aziende a non crescere o cercare di prendere lavoratori in nero.

Ad un certo punto, il legislatore essendosi accorto dell’enorme cantonata, iniziò verso la metà degli anni ’90 ad inserire forme di lavoro atipico, fino ad espanderlo alle “100 ed 1 soluzioni attuali” pur di venire incontro alle esigenze della produzione.



Non aver agito sulla regola dell’illicenziabilità (l’art. 18) ed avendo introdotto le forme di lavoro flessibile ha creato frustrazione tra coloro i lavoratori dei contratti flessibili, tanto che essi stessi si sono definiti “precari”, in parole povere “non privilegiati”. In questo modo, si crea un sistema in cui il mercato dei lavoratori viene irrigidito fino alla nausea, privilegiando i lavoratori anziani e facendo vivere un inferno a quelli giovani. Attualmente abbiamo sia nel pubblico che nel privato diversi milioni di lavoratori improduttivi tutelati dal dogma dell’illicenziabilità che non possono essere sostituiti da lavoratori più freschi, dinamici e più volenterosi che hanno già superato un periodo di training in aziende attraverso le forme contrattuali flessibili.











Ma questa barriera che non si applica poi a tutti i lavoratori a cosa serve?



Serve solamente ad impedire il ricambio generazionale nelle aziende a non premiare la meritocrazia e questo a cascata è devastante per tutti: aziende, per il sistema italiana ed anche per la Pubblica Amministrazione.



Quindi viviamo nel “ paradosso del paradosso” in cui i lavoratori che non vogliono lavorare, non vogliono aiutare l’azienda o la PA per cui lavorano a raggiungere gli obiettivi rimangano saldamente al loro posto, mentre i migliori sono costretti a rimanere fuori per una legge insensata che va contro la “Logica” oltre che alle regole del mercato.



Una sorta di “albo legale” per cui chi ha un contratto privilegiato rimane fuori dalla concorrenza e i migliori rimangono a vita fuori dal privilegio costretti a concorrere da rinnovo in rinnovo senza la possibilità di ambire a posti di responsabilità e carriera.



Questo si ripercuote negativamente sulle aziende, sugli enti pubblici, sulla società: peggiori servizi, peggiori risultati aziendali, peggiore specializzazione della manodopera. Non a casa l'Italia è la nazione che è cresciuta di meno negli ultimi 10 anni



Autorizzare e liberalizzare il licenziamento sarebbe pericoloso?



I datori di lavoro non sono dei folli che licenzierebbero per puro arbitrio, sono persone che guardano alla salute dell’azienda, ragionano secondo la loro utilità e se un lavoratore vale perché privarsene?



Non c’è infatti alcun motivo razionale per cui il datore di lavoro dovrebbe privarsi di un lavoratore valido, di fiducia produttivo anzi avrebbe tutto l’interesse a mantenerlo nell’organico dell’azienda e premiarlo.



Ma se c’è un lavoratore o una serie di lavoratori che non valgono, bisogna toglierli dal sistema aziendale altrimenti come un cancro, creano un ambiente ostile al Managment e agli obiettivi aziendali.



In Italia, tutto è al rovescio le libere professioni sono vincolate, la tutela sindacale non vale per i disoccupati, i monopoli vengono avvantaggiati e promossi e la PA garantisce lavori più redditizi del privato, grazie all’elevatissima tassazione.



Anni di regolamentazione burocratica hanno trascinato il paese in una spirale di privilegi in cui ogni gruppo con un minimo di pressione sui burocrati poteva ottenere, attraverso la violenza, ciò che richiedeva con forza. A lungo andare viene cristallizzato il posto di lavoro e non viene salvaguardato il lavoratore. Ovviamente la CGIL sarebbe contro questi concetti, vorrebbe il contratto a tempo indeterminato per tutti e l'impossibilità di licenziare e questa intransigenza ha fatto sì che venissero creati per i giovani altri tipi di contratto a tempo determinato senza diritti (partite IVA, Cococo, ecc.). L'idea della CGIL è che se eliminiamo i contratti a tempo determinato e teniamo l'articolo 18 allora verranno tutti assunti a tempo indeterminato. La realtà è che avremmo tanti altri disoccupati perché in Italia è più facile divorziare che licenziare un lavoratore, anche per giusta causa.



Un modo per uscire da questo impasse e trovare un minimo di luce in queste ombre non è al di là di ogni possibile concezione. Non fatevi ingannare dalle parole, perché i legislatori hanno sempre promesso riforme su riforme ma quello che invece intendono sono livelli su livelli di burocrazia che tendono solamente a intralciare gli affari tra i vari individui. In parole povere, tutte le leggi partorite dalla burocrazia presenteranno una conseguenza involontaria che costringerà i burocrati ad intervenire ulteriormente partorendo, questa volta, due leggi potenzialmente nocive e così via.



La burocrazia centrale finirà per spararsi sui piedi. Sta già accadendo nel mondo previdenziale , il quale sarà l'innesco principe che farà detonare una volta per sempre il Grande Default.



Come affermato qui sopra, però, basterebbe un po' di buon senso per trovare uno spiraglio e questo potremmo ritrovarlo nella flexsecutity. Infatti, la flexsecurity (secondo il modello scandinavo) prevede una tipologia di contratto a tempo indeterminato singolo e licenziamento "facile" per motivazioni economiche oltre che per giusta causa, ma una volta licenziato il lavoratore ottiene una indennità di disoccupazione molto alta e partecipa ad attività di formazione che mirano a trovargli un lavoro (se poi rifiuta il lavoro che gli trovano, niente più indennità).



Il capitale umano è la risorsa più versatile che esista. Infatti, come ci ricorda Alberto Bisin



“E non sto parlando solo di lavoro manuale. [Negli Stati Uniti] I professori universitari, per esempio, prima di avere lavori fissi e protetti, hanno lavori precari. Cambiano università continuamente: perché si stufano di stare in città noiose, perché cambia la loro situazione familiare, perché vogliono essere più vicini a qualcuno con cui fanno ricerca… e perché l’università dove lavorano li manda via. Girano, per anni. Il lavoro fisso (si chiama tenure per gli accademici) è un obiettivo importante, naturalmente. Ma non è che senza non si vive o non si crea famiglia. Perché precariato non significa rischiare di perdere lavoro, ma al massimo trovarlo in un’altra città o in un’università meno prestigiosa. Parlo anche per esperienza. Ho tenure, adesso; ma sono stato precario per circa 10 anni girando Stati Uniti ed Europa, senza mai sentirmi precario. La stessa cosa si può dire per medici, avvocati, operatori finanziari.



Per arrivare a un mercato del lavoro di questo tipo è necessario ridurre la protezione del posto di lavoro, permettere alle imprese di licenziare per ragioni economiche, ad esempio. Mi rendo conto che possa apparire un po’ un salto nel buio. Capisco anche che possa essere inattuabile, nelle presenti condizioni in Italia. Mi riferisco sia alle condizioni economiche (l’eccessiva partecipazione dello Stato inefficiente nella vita economica) che a quelle culturali (in cui il desiderio del “posto fisso” è scolpito quasi indelebilmente nella mente di molti). Però so anche che se non si arriva a un mercato del lavoro di questo tipo i problemi dei precari sono irresolubili. Non c’è via d’uscita, purtroppo: più si protegge una parte dei lavoratori, più gli altri ne fanno le spese. Chi dice il contrario, o non capisce o è in malafede. Nel caso italiano, di solito, è in malafede.”



Ma anche se si introducesse una tale strategia, non risolverebbe il problema sottostante al mercato del lavoro: anni e anni di investimenti improduttivi che devono essere liquidati e le relative risorse liberate riallocate secondo le scelte del mercato. Le aziende in difficoltà dovrebbero essere lasciate fallire e non salvate attraverso garanzie e fondi pubblici.



Oltre a questo lo snellimento normativo sarebbe un obbligo



Dopo la seconda guerra mondiale, l’Italia ha immediatamente adottato il Codice Civile. Solo dopo sono arrivati la Costituzione, lo Statuto dei Lavoratori e tutte le varie leggi speciali e attuative. Il Codice Civile italiano, unica raccolta di diritto privato al mondo che contempla anche il diritto commerciale, disciplina – Libro quinto, sezione II – anche il rapporto di lavoro subordinato, con frequenti rimandi agli “usi” (una sorta di conciliazione tra civil law e common law). In particolare gli artt. 2118 e 2119 disegnano un mondo del lavoro molto “anglosassone”.



“Riporto i due articoli:



2118. Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità.



In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.



La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.



2119. Recesso per giusta causa. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato o, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente.



Non costituisce giusta causa per la risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda.



Cosa significa? Significa che preso atto di un “uso”, una “consuetudine” che definisce i tempi di preavviso per la cessazione del rapporto di lavoro – e in mancanza di questo, dietro un giudizio formulato direttamente da un giudice secondo un suo concetto di equità, che in realtà non può distaccarsi da un qualche senso di giustizia generalmente percepito – per il Codice Civile sarebbe bastato che una parte avvisasse l’altra entro questo limite temporale oppure semplicemente monetizzasse tale periodo nei termini dell’esistente stipendio perché il rapporto venisse sciolto. Festa finita. Inoltre, significa che in presenza di “giusta causa” (e purtroppo su questa definizione la giurisprudenza del lavoro ha prodotto cose assurde), il rapporto si scioglie senza se e senza ma, salvo una sorta di risarcimento per il lavoratore commisurato sempre agli usi di cui sopra (in sostanza, la stessa monetizzazione cui avrebbe avuto diritto in caso di semplice recesso del datore di lavoro).



[...]



È comprensibile la paura che questo possa, in Italia, portare ad un licenziamento selvaggio al fine di liberarsi di dipendenti “politicamente scomodi” oppure per creare pressioni al ribasso sugli stipendi; questa paura ha senso se ci si attende una sostanziale assenza di nuovi ingressi di aziende a far rimpiangere alle esistenti i licenziamenti “politici” di persone in realtà tecnicamente qualificate – questo, nello storicamente bloccato mercato italiano, ha sicuramente un peso. Però questo rischio, bilanciato dalle egoistiche spinte imprenditoriali a voler tenersi gente “brava” per poter sfondare il mercato, era presente anche quando queste norme fortemente liberali furono promulgate; erano stupidi allora, o nel frattempo qualcosa è degenerato nelle menti di legislatori e “parti sociali”? ”



Mentre il Paese e fermo a decidere sulla bagarre politica le questioni fondamentali del paese non vengono affrontate e il Paese cade sempre più giù in un baratro che sembra senza fine.