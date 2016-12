Facebook immagazina i dati biometrici

Esserci o non esserci questo è il dilemma! Un dilemma che ognuno di noi ha avuto prima dell'iscrizione a FaceBook, purtroppo per questioni di lavoro ed ormai per le stesse esigenze sociali, siamo costretti ad esserci, su quello che è ormai è diventato il più grande database di dati personali.

Su facebook, infatti, non immettiamo solo i nostri dati sensibili ma anche i gusti, le preferenze che vengono utilizzati per tarare le campagne pubblicitarie sul social network, e se questo non bastasse da poco più di un anno c'è un'altra novità, l'introduzione del riconoscimento facciale. Un servizio entrato in sordina, il 30 Giugno 2011, ma balzato alle cronache di questi giorni per l’indagine aperta dall’Authority sulla privacy tedesca, in soldoni, chiunque carichi una foto sul social network viene riconosciuto in automatico.



Servizio possibile, grazie ad una tecnologia acquistata insieme alla startup specializzata in foto Divvyshot. La motivazione ufficiale che giustificano la presenza di questa "innovazione" è semplificare la vita degli utenti che caricano giornalmente 100 milioni di foto. L’autorità tedesca sulla protezione dei dati personali ha deciso di vederci chiaro ed ha aperto un indagine su questa tecnologia, in quanto il social network per rendere disponibile il riconoscimento automatico, immagazzina i nostri dati biometrici, senza il consenso degli utenti.



Qui non si apre una semplice questione sul "sesso degli angeli", la questione invece potrebbe essere più seria di quello che sembra. Nel futuro, i dati biometrici, potrebbero essere utilizzati in modo improprio e rischioso per la libertà degli individui e la democrazia – come sostenuto da Commissario dell’Authoty Johannes Caspar – che apre un grosso punto interrogativo sulla gestione dei nostri dati sensibili su facebook. E voi cosa fate per tutelare i vostri dati dall’ingerenza di facebook?