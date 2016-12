Oggi ho avuto un po' di tempo per capire "cos'è il Bitcoin". Si tratta di una moneta digitale che si basa su un algoritmo peer to peer.

Non c'è alcun server centrale che gestisce la "Bitcoin" e il suo valore aumenta di giorno in giorno, una bufala, una truffa o una cosa seria?



C'è di meglio. Ecco un altro esempio di come FED "critica" Bitcoin. Ricordiamo che nessun ente governativo ha creato Bitcoin. E' stata un'invenzione di una persona, o un gruppo, che ha redatto il protocollo per una moneta perfetta e l'ha scaraventato su un forum di Internet. Otto mesi più tardi, ha ottenuto un valore di mercato. Sin da allora è cresciuto, ed ora viene utilizzato in tutto il mondo. Ha una capitalizzazione di mercato di $4.5 miliardi, e il tasso di cambio con il dollaro mostra un valore in perenne crescita.



Anonimato (e relativa non tracciabilità), indipendenza del sistema monetario da un'autorità bancaria centrale (grazie a un network peer-to-peer) e garanzia nelle transizioni grazie a una verifica criptografica da parte degli operatori (che rende le transazioni monetarie irreversibili). Sono alcune delle caratteristiche della nuova moneta elettronica: i Bitcoin. Questa cyber-moneta, che nel 2012 ha raggiunto un valore di circa 57 milioni di dollari, può essere classificata come una moneta ibrida: ha alcune caratteristiche di una fiat money (quella che usiamo quotidianamente e che può essere creata in quantità limitate dalle banche centrali) e alcune delle caratteristiche di una commodity money (legata al valore di una materia prima come l'oro), poiché nelle fase di "espansione monetaria" il valore dei Bitcoin è uguale al loro costo marginale di produzione.

