C'era una volta un Re

Scritto dagli "Autori"

C’era una volta, in un posto non tanto lontano un Re.

Qui finisce la fiaba ed incomincia la storia.

Ci apprestiamo ad intensi e solenni festeggiamenti in ricordo dei 150 anni dall’unità geografica d’Italia.

Per l’occasione cercheremo di scrivere una serie di articoli che “ricorderanno” a qualcuno certe “sottigliezze”, altri queste cose le apprenderanno per la prima volta.

Tralasciando le oscure manovre del congresso di Vienna, saltiamo direttamente agli anni 20’ del 1800 e precisamente al Regno delle Due Sicilie in cui vediamo la presenza dei Borbone.

Tale regno si apprestava a raggiungere obiettivi e traguardi, che il sud (considerando gli adeguati rapporti spazio tempo) non ha mai più raggiunto.

Come prima osservazione partiamo dalla popolazione, una popolazione che cresce è sinonimo di benessere diffuso, di una redistribuzione della ricchezza, di progresso economico.

La popolazione del Regno delle Due Sicilie, passò dai 5.100.000 del 1815 ai 9.200.000 del 1856, data dell’ultimo censimento a noi disponibile. E’ facile presumere che, la popolazione continuò a crescere almeno fino all’ultimo anno del Reame.

La sua capitale Napoli, era la seconda città più popolosa d’europa dopo Parigi e la quinta nel mondo.





Vediamo quale fu la politica adottata dai Borbone che portò ad un tale sviluppo.

I Borbone riformarono la scuola, la resero più efficiente ed obbligatoria, affinché si potesse innalzare il numero di coloro che sapessero leggere e far di conto; inoltre le scuole religiose furono equiparate a quelle pubbliche. Le università vissero un nuovo splendore, nominando una grande quantità di “ingegneri”, architetti, medici e dotti in tutti i campi, dalla giurisprudenza alle arti della poesia. Si istituiscono le scuole di arti e mestieri, le accademie culturali e le accademie militari, di cui ancora sopravvive la storica “Nuziatella” di Napoli. Furono incentivati tutti gli ambiti culturali, Pittori, Scultori, Poeti, Ballerini ed Attori erano sempre i benvenuti del Reame. Si costruirono numerosi teatri, fra cui il maestoso Teatro San Carlo di Napoli, che rappresentò il vero punto di riferimento dell’opera e del teatro in europa. Questo almeno fino all’unificazione geografica, che condannò il più antico teatro d’europa all’oblio. Teatro che oggi è stato inserito dall’UNESCO nel patrimonio dell’umanità.

In correlazione col teatro, nacque la scuola napoletana di ballo, che fu il punto di riferimento per l’intera europa, i cui canoni sono giunti fino a noi. Nel Reame nacque la prima cattedra di astronomia in italia, la prima cattedra di economia nel mondo, il primo museo mineralogico del mondo, il primo orto botanico d’italia, la prima accademia di danza d’italia, il primo osservatorio astronomico d’europa, il primo osservatorio vulcanologico del mondo; tanti altri sono i primati che più avanti illustreremo.

I Borbone avevano capito che un “popolo ignorante” non potrà mai andare da nessuna parte.

Resta il fatto che, qualsiasi popolo prima di andare a teatro o a scuola deve avere la “pancia piena”.

Vediamo come si provvide a tali necessità primarie.

Il Regno delle Due Sicilie aveva il minor carico erariale d’europa, inutile stare a sottolineare quale grande impulso questo potesse dare all’economia.

I Borbone incrementarono l’industria ed il commercio, potenziarono la pesca e svilupparono il turismo, di conseguenza si migliorarono le strade, si costruirono ponti, si sviluppò la Marina ed i relativi cantieri.

Tutti questi sviluppi furono da primato, infatti la flotta Borbonica era la seconda Marina mercantile per tonnellaggio dopo quella inglese e la terza Marina militare del mondo, dopo quella inglese e francese.

Le attività marittime del Reame assorbivano 1.000.000 di lavoratori.

Per quanto riguarda l’industria anch’essa ebbe un enorme sviluppo, soprattutto nel settore metalmeccanico e nel settore tessile.

Il settore metalmeccanico impiegava 1.600.000 lavoratori e quello tessile 8.000.

L’agricoltura, altro settore attivo e trainante impiegava 3.500.000 addetti.

Sempre connesse all’industria, nascono le prime agenzie di viaggio, che fanno visitare a tutto il mondo: Pompei, Ercolano, Siracusa, la Valle dei Templi ecc… tale settore occupava 300.000 addetti. Possiamo tranquillamente affermare che la disoccupazione era equivalente a zero.

Altro settore strategico, che il Reame deteneva, era quello dello zolfo, infatti il 90% dello zolfo mondiale era prodotto in Sicilia. Ricordo che era un settore strategico, in quanto senza zolfo non si poteva produrre la polvere nera (polvere da sparo).

Si intervenne efficacemente anche sul sociale, infatti il Reame poteva contare su ben 9.000 medici, il più alto numero per abitante dell’intera penisola oggi chiamata Italia. Questo portò ad un generale miglioramento delle condizioni di vita, tanto che vi era il più basso tasso di mortalità infantile del mondo. Anche perchè fu il primo stato al mondo ad adottare delle leggi igieniche, per la prevenzione sanitaria ed ambientale. Fu istituito il primo “albergo” al mondo adibito ai poveri e sempre per primo al mondo il Reame costruì un cimitero destinato ai poveri. Vi furono grandi campagne per la bonifica delle paludi, ed udite udite, a Napoli per la prima volta al mondo si istituì l’obbligo della raccolta differenziata! Il primo stato italiano dove nacquero gli asili infantili. Fu il primo stato al mondo dove nacque un sistema pensionistico di natura pubblica, il quale veniva alimentato trattenendo il 2% dello stipendio mensile. Non vi preoccupate i settori in cui il Reame primeggiava non sono finiti, li scopriremo più avanti. , inutile stare a sottolineare quale grande impulso questo potesse dare all’economia.I Borbone incrementarono l’industria ed il commercio, potenziarono la pesca e svilupparono il turismo, di conseguenza si migliorarono le strade, si costruirono ponti, si sviluppò la Marina ed i relativi cantieri.Tutti questi sviluppi furono da primato, infatti la flotta Borbonica era la seconda Marina mercantile per tonnellaggio dopo quella inglese e la terza Marina militare del mondo, dopo quella inglese e francese.Le attività marittime del Reame assorbivano 1.000.000 di lavoratori.Per quanto riguarda l’industria anch’essa ebbe un enorme sviluppo, soprattutto nel settore metalmeccanico e nel settore tessile.Il settore metalmeccanico impiegava 1.600.000 lavoratori e quello tessile 8.000.L’agricoltura, altro settore attivo e trainante impiegava 3.500.000 addetti.Sempre connesse all’industria, nascono le prime agenzie di viaggio, che fanno visitare a tutto il mondo: Pompei, Ercolano, Siracusa, la Valle dei Templi ecc… tale settore occupava 300.000 addetti. Possiamo tranquillamente affermare che la disoccupazione era equivalente a zero.Altro settore strategico, che il Reame deteneva, era quello dello zolfo, infatti il 90% dello zolfo mondiale era prodotto in Sicilia. Ricordo che era un settore strategico, in quanto senza zolfo non si poteva produrre la polvere nera (polvere da sparo).Si intervenne efficacemente anche sul sociale, infatti il Reame poteva contare su ben 9.000 medici, il più alto numero per abitante dell’intera penisola oggi chiamata Italia. Questo portò ad un generale miglioramento delle condizioni di vita, tanto che vi era il più basso tasso di mortalità infantile del mondo. Anche perchè fu il primo stato al mondo ad adottare delle leggi igieniche, per la prevenzione sanitaria ed ambientale. Fu istituito il primo “albergo” al mondo adibito ai poveri e sempre per primo al mondo il Reame costruì un cimitero destinato ai poveri. Vi furono grandi campagne per la bonifica delle paludi, ed udite udite, a Napoli per la prima volta al mondo si istituì l’obbligo dellaIl primo stato italiano dove nacquero gli asili infantili. Fu il primo stato al mondo dove nacque un sistema pensionistico di natura pubblica, il quale veniva alimentato trattenendo il 2% dello stipendio mensile. Non vi preoccupate i settori in cui il Reame primeggiava non sono finiti, li scopriremo più avanti.

Ed infine, le finanze del Reame.

Alla borsa di Parigi, la più grande ed importante borsa dell’epoca, le “azioni” del Reame erano quotate al 120%; come se oggi investissimo in oro o franchi svizzeri. Il bilancio dello stato, quando non era in attivo era almeno in pareggio. La diffusione del sistema bancario era capillare, d'altronde non poteva essere altrimenti, in quella che era un’economia di altissimo profilo. Il Reame aveva il più alto numero di sportelli bancari della penisola e fra i più alti d’europa. Il primato del più basso tasso di prelievo fiscale al mondo, sembra appartenesse proprio al Reame. I sudditi pagavano solo cinque tasse, ed i carichi di tali imposte erano bassissimi, come avevamo precedentemente detto. Per fare un esempio a caso, possiamo dire che nel regno di Sardegna le tasse erano ben diciotto! Con un carico ben maggiore. Parlando di numeri, possiamo dire che le tasse nel Reame ammontavano a 2,9 ducati per abitante, il regno di Sardegna aveva una tassazione pari a circa 6,2 ducati per abitante; si consideri anche che non stiamo parlando dell’economia florida del Reame. Sempre confrontando a caso, vediamo come il regno di Sardegna non possedesse un sistema bancario capillare ed efficiente. Anzi in alcune regioni come la Lombardia, il commercio si appoggiava totalmente alle banche austriache. Altro nodo fondamentale è la ricchezza monetaria del Reame, il quale non stampava carta moneta. Quella carta moneta, con cui noi oggi ci fregiamo di postmoderna-modernità, siamo così moderni, che quei pezzi di carta che ci danno in prestito valgono in realtà qualche centesimo di Euro. Ebbene, nel Reame ogni moneta conteneva il suo valore, in oro, argento o quel che gli pareva alla zecca, ma ognuno era padrone di un valore, non di un pezzo di carta abilmente colorata!!! Fatto sta, che al Reame fu sottratto o rubato, fate voi, l’equivalente in oro di 1.000.000 di ducati del Reame o se preferite 450.000.000 lire sabaude. Una quantità enorme di metalli preziosi che furono trasferiti al nord, di contro al sud, fu spedita tanta bella carta moneta che non conteneva alcun valore (è questa la scintilla? L’antenato dell’odierno signoraggio?).

Senza contare che i garibaldini e le truppe piemontesi, detti anche liberatori, razziavano (Oh scusate, volevo dire prendevano in custodia) casse comunali, chiese, conventi, case private ecc… Solo dalle casse del comune di Catania presero in “custodia” circa 460 Kg d’oro, oro di cui non si seppe mai la fine, come non sappiamo la fine di tanti altri metalli preziosi svaniti chissà dove!

All’atto dell’unificazione geografica, i contributi che i vari stati diedero alle finanze “italiane” erano cosi composti: Piemonte, Liguria e Sardegna contribuirono per 27 milioni di lire oro; la Lombardia per 8,1 milioni di lire oro; il Veneto 12,7 milioni di lire oro; il Ducato di Modena 0,4 milioni di lire oro; Parma e Piacenza 1,2 milioni di lire oro; la Romagna, le Marche e l'Umbria 55,3 milioni di lire oro; la Toscana 84,2 milioni di lire oro; Roma 35,3 milioni di lire oro; per un totale di circa 224 milioni di lire oro.

Tranquilli nessuno si è scordato il Regno delle Due Sicilie, tale regno era così povero ed arretrato, che ha “contribuito” per “soli” 443 milioni di lire oro, circa il doppio di tutti gli altri regni messi insieme.

Questo è per sommi capi ciò che era il Reame prima dell’unificazione geografica.

Il Reame possedeva altri innumerevoli primati per la sua epoca, chi ha tempo e voglia li troverà tranquillamente da sé. Prima di finire vogliamo segnalare due ultimi primati: il primo, la Reggia di Caserta, forse l’unica costruzione in grado di confrontarsi con Versailles; il secondo primato non lo troverete così facilmente in giro, ed è direttamente collegato alla Reggia di Caserta. Dopo l’annessione del regno, i piemontesi si stavano prendendo “l’onere” di salvaguardare i preziosi della Reggia e nell’inventario risulta tale dicitura: “ Bacili a forma di chitarra di uso sconosciuto “. Ebbene sì, i sabaudi avevano avuto un incontro ravvicinato del terzo tipo, con il Bidet. Ve l’immaginate Cavour, Garibaldi, Mazzini e Vittorio Emanuele II dilettarsi a suonare un bidet a sei corde!!!!! Insomma, sembra che l’igiene intima abbia fatto un balzo in avanti grazie al Reame, l’ennesimo primato!

Nelle prossime puntate scopriremo tante altre mirabolanti storie:

Scopriremo che altro eroe era destinato a conquistare il Regno delle due Sicilie, ma proprio all’ultimo momento , nonostante il coraggio e l’ardore non gli mancassero, non si sentii di compiere tale impresa.

Scopriremo Garibalordo, l’eroe dei due mondi! Si pensa, che entità aliene abbiano deciso di unificare lo stivale, ed il nostro eroe in realtà era un alieno. Non si spiegano in altro modo i suoi superpoteri, come la spada-laser, ed il raggio della morte, che da soli, a Palermo fecero arrendere poco meno di 20.000 soldati armati fino ai denti.

Scagioneremo definitivamente Cavour, Mazzini e la massoneria internazionale per non aver commesso il fatto.

Scagioneremo Vittorio Emanuele II perché non ha mai capito i fatti (mica è colpa sua).



Lo scritto è liberamente ispirato alla fantasia ironica degli autori, non abbiamo pretese da articoli universitari (per quelli ci sono tanti bar in giro per lo stivale), tutte le fonti sono verificate e verificabili nella mente degli autori.