Bamboccioni? La colpa e dei vecchi egoisti

Egr. Presidente Monti, le scrivo la presente lettera per esporle un problema ignorato dai media, dalle istituzioni e anche dagli stessi soggetti che vengono penalizzati da questo fenomeno. L’unico, vero e grave problema che affligge il sistema Italia è l'impossibilità per un giovane di entrare nel mondo del lavoro. Perché? Tutto è sbarrato da leggi, regolamenti, decreti, regi decreti, albi, titoli da acquisire, un’immensa diga burocratica che ha come obiettivo quello di lasciare fuori i giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro. Faccio un esempio banale: i laureati in economia, potrei farlo per i laureati ingiurisprudenza o architettura, per acquisire il titolo necessario per esercitare la professione corrispondente al loro titolo di studio, devono effettuare dopo 5 anni di studi specifici, altri 3 anni di pratica obbligatoria presso un tizio che è già all'interno di un albo (dei dottori commercialisti).





Pratica che serve soltanto per poter essere considerati idonei a sostenere unesame di sbarramento, che nel migliore dei casi solo il 20% o il 30% dei gli esaminandi supera, per conseguire “il titolo” necessario per lavorare. Faccio un esempio, durante gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di Dottore Commercialista, presso l’Università degli Studi di Catania nella sessione di giugno 2011, su circa 100 candidati solo uno è risultato idoneo a sostenere la prova orale. Un sistema studiato per lasciare i giovani fuori dal mondo del lavoro e per dare agli abilitati il potere di sottopagare una grande massa di giovani formati e preparati. Se il sistema volesse incentivare i giovani, perché non abbattere la “diga”?











La verità è che il nostro è un sistema strutturato per incentivare i “vecchi”, penalizzando i giovani, privando il sistema economico di idee innovative e diconcorrenti dinamici.



Dire che la pratica è necessaria <<perché l'Università non da una sufficiente preparazione>> è un insulto all’intelligenza.



Se l'Università è riconosciuta dallo Stato, e lo stesso riconosce il valore giuridico del titolo che si consegue alla fine degli studi, non vedo perché debba prevedersi un tirocinio obbligatorio, dopo 5 anni di studi specifici, presso un soggetto (il professionista abilitato) che non ha alcun interesse a formare, perché formerebbe un buon concorrente.



Se invece lo Stato riconosce, l’inidoneità dell’Università alla formazione di buoni professionisti, allora perché non fondare un sistema basato solo sulla pratica? Perché perdere tempo con l’Università? Fondiamo un sistema basato solo sulla pratica, quindi dopo il diploma: pratica obbligatoria ed esame all’albo, magari oggettivo e non come quello attuale. I giovani non chiedono il posto fisso! Chiedono solo la possibilità di poter lavorare, di poter esercitare i propri studi e/o di poter fare impresa. Ma in Italia, c'è un percorso obbligatorio per tutte le professioni che si articola di solito così: studi universitari specifici di almeno 5 anni, pratica obbligatoria di minimo 2 anni, esame d’abilitazione non oggettivo e discrezionale.



Posso fare alcuni esempi:

E' possibile per un laureato fare il mediatore immobiliare? No, la laurea in una disciplina economica e/o giuridica non ti permette difare il mediatore. Una professione che con tutto il rispetto per chi la svolge, potrebbe svolgere con successo anche una scimmiaammaestrata, non può essere effettuata da un laureato in una materia economica e/o giuridica. Semplicemente perché, è necessaria una pratica obbligatoria di dueanni, presso un agente iscritto nell'albo da almeno 10 anni ed ovviamente unesame d'accesso all'albo.

E' possibile per un giovane fare il promotore finanziario? Pur vendo una laurea in disciplina economica, magari anche con studispecifici sui mercati finanziari, non è possibile esercitare la professione, perché?E’ necessaria una pratica obbligatoria ed un esame da superare per l'accessoall'albo.

E' possibile per un giovane fare la registrazione di marchi e brevetti?Assolutamente no, perché la laurea in economia e/o in giurisprudenza, perfette per questa professioni sono insufficienti per esercitarela professione. Anche qui il giovane dopo la laurea deve far e una pratica obbligatoria e un esame di sbarramento in cui il merito centra poco o nulla.

E’ possibile fare il giornalista? Assolutamente no, anche qui pratica ed esame all’albo.

E’ possibile aprire un’attività? L’insieme di leggi e regolamenti non permette ad un giovane di poter fare impresa, nemmeno sfruttando il fenomeno internet.



Leggi farraginose e contorte, interpretabili dalla P.A. “a favore degli amici e contro i nemici” non avrebbero consentito in Italia la nascita di un fenomeno come FaceBook.



Un giovane può fare Il tassista? O Il tabaccaio? o il banditore d’asta? Questa è la diga di cui parlavo, una diga di regole che imbriglia il futuro dei giovani che adesso non hanno più la valvola di sfogo del pubblico impiego. Come contraltare alla situazione dei giovani, è invece possibile per un abilitato alla professione avere un contratto a tempo determinato presso il pubblico o presso il privato. Se è vero che ci sono troppo professionisti bisognerebbe mettere il divieto di cumolo tra i titoli abilitanti una particolare professione e un rapporto di lavoro subordinato e/o l’esercizio di una carica elettiva (che dovrebbe almeno causare la sospensione del titolo abilitante). Tutto questo, spinge i giovani ad emigrare all’estero o a rassegnarsi a non fare nulla. Quindi cosa vogliono i giovani? hanno fame di possibilità... nessuno vuole la pappa pronta ma almeno ma il diritto una passibilità!